Amici 19 | terza puntata di sabato 30 novembre 2019 in diretta

(Di sabato 30 novembre 2019) Valentin -19 Nuovo appuntamento delpomeriggio con19 e qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio durante la registrazione del terzo speciale, avvenuta ieri.19: anticipazioniDalle 14.10, su Canale 5, Maria De Filippi conduce ladeldi19. Presenti in studio, ovviamente, i sei professori: per il canto Rudy Zerbi, Stash dei The Kolors e Anna Pettinelli; per il ballo Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens. Dopo aver perso la prima sfida a squadre, la capitana Gaia e Martina sostengono la sfida contro due aspiranti allievi; entrambe le cantanti confermano il loro posto nella scuola. Si procede poi con la nuova sfida a squadre, che questa volta vede prevalere quella di Gaia. Per la squadra di Nyv, sconfitta, ...

