Amici 19 | speciale sabato 30 novembre 2019 | spoiler

Amici 19 - la commissione speciale convocata da Maria De Filippi ammette il rapper Skioffi. Scoppia la polemica : “Testi terrificanti” : La giuria di esperti convocata da Maria De Filippi ha dato il suo verdetto: il rapper Skioffi (nome d’arte di Giorgio Iacobelli) è stato ammesso alla scuola di Amici 19. Il giovane cantante è finito infatti al centro delle polemiche a causa dei testi di alcuni suoi vecchi brani, considerati sessisti, violenti e aggressivi. La commissione speciale composta da Mauro Coruzzi (Platinette), la cantante Noemi, alcuni giornalisti di carta stampata e ...

Amici 19 - commissione speciale per il destino di Skioffi : dentro o fuori? : La diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi si è aperta con una polemica da manuale. Tra i candidati all'ultimo banco della classe di canto della scuola di Canale 5, c'è Skioffi, un rapper che in passato ha fatto discutere per il contenuto sessista dei suoi brani, che spesso ritraggono donne più come oggetti sessuali, che come individui. Nonostante il progetto artistico con cui Skioffi si è presentato ai provini del talent segni ...

Ascolti TV | Mercoledì 16 ottobre 2019. Amici Celebrities 18.5% - Rocco Schiavone 11.6% - Chi l’ha Visto? 10.1% - lo Speciale Tg1 7%. Flop della Bignardi (1.3%) : Emanuele Filiberto Su Rai1 Speciale Tg1 ha conquistato 1.571.000 spettatori pari al 7% di share. Su Canale 5 Amici Celebrities ha raccolto davanti al video 2.978.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone 3 ha interessato 2.652.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Italia 1 Safe House ha catturato l’attenzione di 1.308.000 spettatori (6%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.047.000 ...

Maria De Filippi torna ad Amici Celebrities : sarà il giudice speciale : Maria De Filippi sarà il giudice speciale della nuova puntata di Amici Celebrities in onda mercoledì a partire dalle 21.20 su Canale5. Ad annunciarlo è stato lo stesso profilo del programma tramite un tweet, che ha spiazzato i fan ma che potrebbe essere una risposta ai risultati non eclatanti ottenuti in settimana. Mercoledì 9 ottobre Michelle Hunziker ha debuttato alla guida di Amici Celebrities, prendendo il posto di Maria De Filippi. Lo ...

Eva Grimaldi sull'Amicizia speciale tra l'ex Garko e Rossi : Bisogna portare rispetto : Eva Grimaldi difende il suo ex storico, Gabriel Garko, che al momento non intende rivelare l'identità della sua dolce metà... Sta facendo parlare molto l'ultima intervista rilasciata da Gabriel Garko a Domenica in, dove l'attore di fiction Mediaset di successo si è detto innamorato e geloso, senza però rivelare l'indentità della sua dolce metà. E, a margine dell'ultimo intervento rilasciato dall'attore in tv, Eva Grimaldi ha speso alcune parole, ...

Quella con Gabriele Rossi è un’Amicizia speciale. Gabriel Garko si rivela a Domenica In : Dopo i pettegolezzi delle scorse settimane, Gabriel Garko è intervenuto a Domenica In e ha raccontato la verità sul suo presunto matrimonio e del legame che ha con Gabriele Rossi. Intervenuto a Domenica In, nel salotto pomeridiano di Mara Venier, Gabriel Garko ha sciolto la riserva sul suo presunto matrimonio, sui problemi che ha vissuto e il motivo del suo allontanamento dalle scene, e sul legame che condivide con Gabriele Rossi, ballerino ed ...