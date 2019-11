Amici 19 | riassunto terza puntata | Giuseppe è entrato nella scuola al posto di Sofia

Blastingnews

(Di sabato 30 novembre 2019) Oggi pomeriggio, 30 novembre, alle ore 14:10 su Canale 5 è andata in onda ladi19, il talent-show condotto da Maria De Filippi. È stato un appuntamento ricco di novità, durante il quale non sono mancati i colpi di scena. Innanzitutto sono finiti sotto i riflettori due ballerini, seppur per motivi differenti. Il primo è stato Valentin, il quale ha affermato che starebbe pensando di abbandonare laperché non si sentirebbe particolarmente apprezzato dai professori, soprattutto da Alessandra Celentano. Invece la seconda è statache ha sfidatoe, in seguito alla decisione del giudice Luciano Cannito, ha dovuto dire addio al programma....

