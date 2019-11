AMICI 19 | anticipazioni puntata di sabato 30 novembre

Anticipazioni AMICI 19 - sabato 30 novembre : Sofia perde la sfida - Valentin vuole ritirarsi : Oggi, venerdì 29 novembre, è stata registrata la puntata di Amici 19 che andrà in onda domani: le Anticipazioni che riporta il blog "Vicolo delle News" fanno sapere che due ballerini della scuola sono stati al centro dell'attenzione. Sofia ha perso la sfida con Giuseppe e, per volere del giudice Luciano Cannito, ha dovuto lasciare il programma. Il latinista Valentin, invece, ha espresso la sua volontà di ritirarsi dalla gara perché non si sente ...

Anticipazioni AMICI - importanti novità per le squadre e sostituzioni in sfida : Amici 19 Anticipazioni, cosa aspettarsi dalla prossima puntata: gli alunni già in crisi Siamo giunti quasi al termine della seconda settimana di daytime e abbiamo le prime Anticipazioni di Amici 19 sulla prossima puntata. Cosa succederà sabato? Lo scopriremo domani sera, perché la puntata verrà registrata come le precedenti e quindi avremo tutte le Anticipazioni […] L'articolo Anticipazioni Amici, importanti novità per le squadre e ...

Anticipazioni AMICI 19 - 2ª puntata : dovrebbe esserci la sfida tra Gabriele e Skioffi : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con il talent-show Amici 19 condotto da Maria De Filippi e giunto alla sua seconda puntata di messa in onda di questa edizione. Oggi, sabato 23 novembre, alle ore 14:10 verrà trasmesso il nuovo appuntamento durante il quale si scoprirà il verdetto finale della commissione sui restanti concorrenti che sono in attesa di sapere se entreranno o meno nella scuola più famosa del piccolo schermo. Amici 19, le ...

