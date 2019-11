Allerta Meteo Toscana | codice giallo per temporali sulla Lunigiana

Lombardia Allerta Meteo Rossa 29 Nov 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile regione Lombardia ha emesso il seguente avviso di criticità per rischio idraulico. Codice ROSSO su zone PO6, PO7, PO8 (Vedi) Codice ARANCIONE (MODERATA criticità) su zona Secchia (Vedi) L’area mediterranea è... L'articolo Lombardia Allerta Meteo Rossa 29 Nov 2019 proviene da Rete Meteo Amatori.

Veneto Allerta Meteo Rossa : La Protezione Civile regione Veneto ha emesso il seguente avviso di criticità per rischio idrogeologico ed idraulico. Valida dalle 14:00 del 28 novembre 2019 fino alle 14:00 del 30 novembre 2019 La fase più...

Allerta Meteo Veneto : allerta rossa per l’onda di piena del Po : Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un bollettino di aggiornamento delle situazioni di criticità idrogeologica e idraulica. La fase più significativa dell’onda di piena del Po continua a interessare il tratto di competenza regionale. Dalla giornata di domani (venerdì 29 novembre) si attende un progressivo calo dei livelli sulle sezioni di Pontelagoscuro e Polesella. Sulle sezioni ...

Allerta Meteo Toscana : ancora criticità gialla : Le correnti umide e instabili sulla Toscana favoriscono rovesci sulla parte orientale e settentrionale della regione, per questo la Sala operativa unificata delle Protezione civile regionale ha prolungato il codice giallo per piogge e locali temporali con occasionali colpi di vento e grandinate valido fino alle 24 di domani, venerdi’ 29 novembre, sulle zone nord orientali. Codice giallo anche sulla costa centro settentrionale e a nord di ...

Serie C - i recuperi rinviati per Allerta Meteo : ecco quando si giocheranno le sfide : Si giocheranno mercoledì 11 dicembre i recuperi delle gare della undicesima giornata di Serie C rinviati per l’allerta meteo. Nel Girone A, Juventus U23-Gozzano avrà inizio alle ore 15.00;,mentre nel Girone C, Vibonese-Catanzaro si giocherà alle ore 20.30. Lo rende noto la Lega Pro.L'articolo Serie C, i recuperi rinviati per allerta meteo: ecco quando si giocheranno le sfide sembra essere il primo su CalcioWeb.

Allerta Meteo USA - Thanksgiving da incubo per il maltempo : “Ciclone Bomba” sulla West Coast - “tempesta storica - senza precedenti” : L’American Automobile Association stima che oltre 55 milioni di persone partiranno per il Thanksgiving Day, ma la festività coinciderà con il maltempo in gran parte del Paese: la West Coast è in Allerta per l’arrivo di quello che è stato definito un “ciclone bomba”. Forti nevicate, pioggia e vento sono previsti nel New England, nella zona dei Grandi Laghi, nel MidWest e nelle Grandi Pianure. Centinaia di voli sono già ...

Allerta Meteo rossa su Veneto - Emilia Romagna e Lombardia : nuova ondata di temporali sull’Italia : La Protezione civile ha diramato Allerta in ben 8 regioni italiani, tra cui tre di livello rosso, il più alto: si tratta di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto dove a fare paura è soprattutto il livello del Po. Occhi puntati anche su Toscana, Campania, Basilicata e Calabria per rischio idrologico e idraulico.Continua a leggere

Lombardia Allerta Meteo Rossa 28 Nov 2019 : La Protezione Civile regione Lombardia ha emesso il seguente avviso di criticità per rischio idraulico. Codice ROSSO su zone PO6, PO7, PO8 (Vedi) Codice ARANCIONE (MODERATA criticità) su zona Secchia (Vedi) Commento del Previsore:...

Emilia Romagna Allerta Meteo 28 Nov 2019 : La Protezione Civile regione Emilia Romagna ha emesso il seguente avviso di criticità per rischio Piene dei Fiumi, Frane e Piene dei Corsi Minori, Vento. Valida dalle 00:00 del 28 novembre 2019 fino alle...

Allerta Meteo Campania : criticità gialla dalle 18 : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta Meteo con criticità idrogeologica localizzata gialla sulle zone della Campania 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese e 3 (Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) per piogge e temporali valevole a partire dalle 18 di oggi e fino alle 8 di domani mattina. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a ...

Allerta Meteo Veneto : stato di allarme per la piena del Po : Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità, confermando lo stato di allarme (Allerta rossa) nella zona di Allertamento del Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco-Basso Adige, in relazione all’atteso transito dell’onda di piena del fiume Po fino alle ore 14 del 30 novembre. Fino alle ore 14 di domani, 28 novembre, è inoltre confermato lo stato di attenzione (Allerta ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Nord e nelle Regioni tirreniche. Caldo eccezionale da Bologna in giù [MAPPE e DATI] : Nuova ondata di maltempo sull’Italia centro/settentrionale già col fiato sospeso per la piena del Po: forti temporali stanno colpendo la Liguria, dove molte località si apprestano a raggiungere l’eccezionale dato di 1.000mm di pioggia mensile in un mese di Novembre di piogge da record. nelle ultime ore, intanto, in Liguria sono caduti 121mm di pioggia a Sant’Alberto di Bargagli, 119mm a Bragalla e Pezzonasca, 111mm a Cabanne di ...