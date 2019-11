Allerta Meteo Liguria | criticità gialla per piogge

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 30 novembre 2019) Dopo tre giorni di tregua, in cui è anche ricomparso il sole, torna la pioggia in tutta la. E scatta l’da Ponente a Levante per la giornata di domani. In tutta la regione scatta dalle 8 e resta attiva fino alle 24 con sola eccezione per il Levante dove l’entra in vigore alle 12. Protagonista una perturbazione atlantica. la pioggia sara’ prevalentemente moderata ma persistente e localmente avra’ anche il carattere di rovescio. nelle zone interne del Centro e del Ponente saranno possibili le nevicate a quote superiori ai 400 metri. La perturbazione sara’ accompagnata da venti settentrionali con raffiche di burrasca, sul Centro- Ponente e di libeccio sul Centro Levante. L'articoloperWeb.

DPCgov : ????#allertaROSSA, lunedì #25novembre, su parte dell’Emilia-Romagna. ??#allertaARANCIONE in 8 regioni. ??#allertaGIALLA… - DPCgov : ????#allertaROSSA, domenica #24novembre, in Calabria e su settori di Piemonte e Liguria. ??#allertaARANCIONE in 9 reg… - DPCgov : ???? #allertaROSSA per rischio idraulico, giovedì #28novembre, in Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. ??… -