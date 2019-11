Allegri rifiuta pure la panchina dell' Arsenal dopo l' esonero di Emery Max aveva già

In Inghilterra è toto-Arsenal : per Sky Uk Allegri avrebbe rifiutato di subentrare ora : Con l’esonero di Emery, e la panchina dell’Arsenal affidata in itinere a Freddie Ljungberg, in Inghilterra è partito il più classico dei toto-allenatore per il futuro dei Gunners. Ed è un gioco che riguarda anche due big italiani: Massimiliano Allegri e Carlo Ancelotti. Non si capisce bene come l’attuale tecnico del Napoli sia finito nella lista di “tecnici di alto calibro” che rimbalza sui media inglesi, ma ...