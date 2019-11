Albania | è di 50 morti e 2 mila feriti il bilancio del terremoto di martedì scorso

Terremoto Albania - bilancio definitivo : 50 morti e 2.000 feriti. “Grazie ai Vigili del Fuoco e all’Italia - sono straordinari” : Il bilancio definitivo del Terremoto di magnitudo 6.2 che martedì 26 Novembre ha colpito l’Albania costiera, nella zona di Durazzo, è di 50 morti e 2.000 feriti. Il dato è stato reso pubblico stamattina dal premier albanese Edi Rama durante una riunione del governo. Tra le 50 vittime ci sono 6 minorenni e 22 donne. Il maggior numero di morti si è registrato a Thumana, un piccolo borgo con 12.000 residenti situato una trentina di chilometri ...

Terremoto Albania - il bilancio definitivo è di 50 morti : “Stop alla ricerca dei dispersi” : Il premier albanese Edi Rama ha annunciato il bilancio definitivo del Terremoto che ha colpito l'Albania lo scorso 26 novembre: i morti sono saliti a 50, tra cui 6 bambini e 22 donne, duemila sono i feriti e circa 900 edifici a Durazzo e oltre 1.465 nella capitale Tirana hanno subito gravi danni. Stop alle ricerche di eventuali corpi e superstiti.Continua a leggere

Albania - i vigili del fuoco : “Così abbiamo trovato la mamma e i tre figli morti sotto le macerie” : Il racconto di Nicola Ciannelli, team leader della squadra USAR dei vigili del fuoco della Toscana, che ieri ha recuperato i corpi senza vita di una mamma e dei suoi tre figli piccoli abbracciati su un letto sotto le macerie della loro villetta crollata a Durazzo dopo il terremoto di 6.4 che ha scosso l'Albania lo scorso 26 novembre: "Speravamo di ritrovarli vivi. Non è andata così, erano lì proprio dove immaginavamo".Continua a leggere

Terremoto Albania - il racconto del pompiere italiano : “Colpiti da mamma e 3 figli morti abbracciati - non siamo superuomini” : “Speravamo di ritrovarli vivi, lo si spera sempre e in qualunque situazione, non pensiamo mai che non possa essere così. Non è andata così, erano lì proprio dove immaginavamo. Tutti insieme, come abbracciati. Nello stesso ambiente, nello stesso posto dove fino al momento della scossa sismica c’era un letto per tutti…C’erano la madre e i tre figlioletti“. Sono attimi ma nella voce dell’ing. Nicola Ciannelli, 52 ...

Terremoto Albania - mamma e tre figli trovati morti sotto le macerie : erano abbracciati nel letto : Ancora una drammatica scoperta sotto le macerie provocate dal Terremoto in Albania del 26 novembre scorso: i vigili del fuoco italiani hanno rivenuto i corpi di una donna e dei suoi figli, due gemelli di un anno e mezzo e un ragazzino di 7, tutti morti e abbracciati su un letto. Sono stati schiacciati dal tetto della loro villetta a Durazzo crollato a causa del sisma di magnitudo 6.2.Continua a leggere

Sisma Albania - trovati una mamma e i tre figli morti abbracciati nel letto : C'è ancora dolore e strazio in Albania, dove nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 novembre, una violenta scossa sismica ha fatto tremate l'intero Paese e anche la nostra nazione. Il terremoto ha provocato tantissimi danni e purtroppo anche delle vittime, che al momento salgono a 49. Un bollettino drammatico quindi, che parla di almeno 600 persone rimaste seriamente ferite dai calcinacci che piovevano in strada. Alcune strutture ricettive di ...

Terremoto Albania : bilancio vittime sale a 47 morti : Continua purtroppo ad aggravarsi il bilancio del Terremoto di martedì scorso in Albania. Le vittime accertate sono adesso 47: 16 a Durazzo, 23 a Thumane ed una a Lezha, dove un 32enne è deceduto a causa di un incidente automobilistico, perdendo il controllo dell’auto che stava guidando proprio a causa della scossa. Il numero dei feriti è pari a 600 persone.Oggi ci sono state altre scosse, la più forte delle quali di magnitudo 5.4 lungo la ...

Terremoto Albania - morti salgono a 49 : 8.10 Si aggrava ancora il bilancio delle vittime del forte Terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito l'Albania. Il numero dei morti è infatti salito a 49. Tra le vittime anche una madre con i suoi tre figli, di cui due gemelli,morti sotto le macerie, a Durazzo. Lo riporta il sito di informazione "Balkan Web". E la terra continua a tremare per il susseguirsi di nuovi eventi sismici. Le squadre di soccorso continuano a lavorare alla ricerca di ...

Terremoto Albania : 49 morti e 750 feriti - la terra continua a tremare : Sempre più tragico il bilancio delle vittime in Albania, a seguito del Terremoto di martedì scorso: i media locali riportano 49 morti e 750 feriti, e la terra continua a tremare. Tra le vittime anche una mamma con i suoi tre figli, di cui due gemelli, morti sotto le macerie a Durazzo. L'articolo Terremoto Albania: 49 morti e 750 feriti, la terra continua a tremare sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Albania : salgono a 47 i morti - 150 posti disponibili negli ospedali della Puglia : Sale a 47 il bilancio delle vittime del violento Terremoto in Albania. Gli ultimi quattro corpi ritrovati sono quelli di una mamma con i suoi tre bambini, estratti dalle macerie della loro villetta di tre piani a Durazzo dai vigili del fuoco italiani. Ci sarebbe ancora un disperso. Ambasciatore d’Italia nelle zone terremotate Solidarietà e vicinanza dell’Italia al popolo albanese colpito dal devastante Terremoto di martedì notte: è ...

Almeno 40 i morti per il sisma in Albania. Tra le vittime anche quattro bambini : Aumenta il bilancio dei morti per il terremoto in Albania. Sono Almeno 40, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa di Tirana. Nella notte sonostati estratti 10 corpi dalla macerie.Tra le vittime anche Kristi Peci, 24 anni, la fidanzata di Gregor Rama, il figlio del premier albanese. La ragazza è morta insieme alla sua famiglia. Il premier ha spiegato che le vittime sono di quattro bambini di età da tre e otto ...

Sisma Albania - nuovo bilancio : 39 morti : 8.32 Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime causate dal forte terremoto di magnitudo 6.5, che ha colpito l'Albania lo scorso 26 novembre. I morti sono 39 e tra questi vi sono 4 bambini fra i 3 e gli 8 anni e molti giovani. Altri nove corpi sono stati estratti dalle macerie nel corso della notte. Sotto le macerie è stata trovata anche la fidanzata del figlio del premier, Rama. Finora si contano 15 morti a Durazzo, 23 a Thumane e ...

Terremoto Albania - si aggrava il bilancio : 30 morti - 48 persone recuperate dalle macerie : A 36 ore dal Terremoto di magnitudo 6,4 della scala Richter che ha colpito l’Albania, il numero delle vittime è salito a 30, mentre 48 persone sono state recuperate dalle macerie”. Lo scrive su twitter il portavoce del governo di Tirana, Endri Fuga, assicurando: “Ci rialzeremo di nuovo e ricostruiremo quello che è stato danneggiato”. Il portavoce indica poi l’indirizzo internet http://e-Albania.al/donate/ per le ...

Terremoto in Albania vicino a Durazzo : 20 morti e almeno 600 feriti. Danni e molte persone intrappolate : Scossa di magnitudo 6.2 nella notte. In moto la macchina degli aiuti dall'Italia: 200 uomini e mezzi partiti per prestare soccorso