Al via a Milano ‘Artigiano in fiera’ | Egitto paese d’onore

Milano : Salvini - via a Craxi? ‘Toponomastica non nei miei pensieri’ : Milano, 30 nov. (Adnkronos) – “La toponomastica non è in cima ai miei pensieri in questo periodo”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha risposto a chi gli chiedeva un commento sul dibattito se intitolare una via a Bettino Craxi a Milano in vista del ventennale della sua scomparsa.L'articolo Milano: Salvini, via a Craxi? ‘Toponomastica non nei miei pensieri’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Milano : Salvini - via a Craxi? ‘Toponomastica non nei miei pensieri’ : Milano, 30 nov. (Adnkronos) – “La toponomastica non è in cima ai miei pensieri in questo periodo”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha risposto a chi gli chiedeva un commento sul dibattito se intitolare una via a Bettino Craxi a Milano in vista del ventennale della sua scomparsa. L'articolo Milano: Salvini, via a Craxi? ‘Toponomastica non nei miei pensieri’ sembra essere il primo su Meteo Web.

MonteNapoleone District - lusso sfrenato nel cuore di Milano : al via la’Christmas Shopping Experience’ 2019 : ‘Christmas Shopping Experience’ 2019, nel suggestivo scenario del MonteNapoleone District ci si avvicina al Natale nel segno del lusso Da ieri ha preso il via a Milano la ‘Christmas Shopping Experience‘ 2019 di MonteNapoleone District.Per il decimo anno, si sono accese le luci del grande albero di Natale in piazzetta Croce Rossa e le luminarie che, fino al 7 gennaio, daranno alle vie del lusso quel tocco speciale ...

Milano. Uomo investito e ucciso da un tram in via Bignami : Un Uomo è morto dopo essere stato investito da un tram alla periferia della città. L’incidente è avvenuto all’altezza di

Olimpiadi : al via Fondazione Milano-Cortina 2026 - gestirà i giochi : Milano, 29 nov. (Adnkronos) – Milano-Cortina 2026 è il nome ufficiale del Comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali, che avrà la forma giuridica di una Fondazione con sede a Milano e sarà composto dal Comune di Milano, dal Comune di Cortina d’Ampezzo, dalla Regione Lombardia, dalla Regione del Veneto, dal Coni e dal Cip.Scopo della Fondazione sarà la ‘cura dell’organizzazione e dello svolgimento dei XXV ...

Bettino Craxi - una via a Milano a 20 anni dalla morte? Scontro tra Sala e i figli del leader : Una via a Milano dedicata a Battino Craxi? Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala è tornato a parlare del ventennale della morte di Bettino Craxi, che si terrà a gennaio, e del modo in cui...

Stefania Craxi : "Milano dedichi una via a mio padre". Il sindaco Sala : "Rischia di riproporre contrapposizioni" : Botta e risposta tra la figlia di Bettino Craxi, Stefania, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. La figlia del leader socialista, morto in Tunisia nel 2000, commentando il dibattito innescato dalle parole del primo cittadino milanese che ha aperto a una riflessione sulla figura di Craxi a venti anni dalla morte, ha detto: “Basta ‘chiacchiere e tabacchiere di legno’. Le forze di opposizione sono d’accordo. ...

Al via i concerti di Mahmood da Milano a Zurigo : info e biglietti in prevendita : I concerti di Mahmood sono finalmente ufficiali. L'artista di Barrio è pronto a tornare sul palco per una nuova serie di live che iniziano da Milano, con la data in programma all'Alcatraz. I biglietti sono in prevendita dalle 11 del 29 novembre e in tutti i punti vendita autorizzati a cominciare dalle 11 del 6 dicembre. La consegna dei biglietti è garantita secondo le modalità abituali, quindi con corriere espresso e con ritiro sul luogo ...

Mahmood : al via ad aprile da Milano il tour europeo 2020 : Can't wait! The post Mahmood: al via ad aprile da Milano il tour europeo 2020 appeared first on News Mtv Italia.

ArcelorMittal - rinviata al 20 dicembre udienza Tribunale Milano su ricorso commissari. Morselli : fino ad allora sarà garantita la continuità produttiva : Sono state trovate le basi per una trattativa che possa arrivare a un accordo per mantenere la produttivita' ordinaria degli stabilimenti dell'ex Ilva, e per questo l'udienza della causa civile in corso a Milano e' stata rinviata al 20 dicembre. A deciderlo e' stato il giudice Claudio Marangoni nel procedimento sul ricorso cautelare d'urgenza presentato dai commissari dell'ex Ilva contro l'addio di Arcelor Mittal nel quale sono presenti come ...

Milano : Tar respinge ricorsi - via libera a riqualificazione ex scali ferroviari : Milano, 26 nov. (Adnkronos) - Via libera alla riqualificazione degli ex scali ferroviari di Milano da parte del Tar della Lombardia. Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto, e in parte dichiarato inammissibili, entrambi i ricorsi presentati nel 2017 e 2018 da parti terze per chiederne l’an

Ciclismo - Elia Viviani : “Obiettivo Milano-Sanremo - poi farò il Tour e non il Giro. A Tokyo punto a tre medaglie” : E’ un Elia Viviani combattivo, quello che parla a La Nazione in relazione ai programmi della stagione 2020 a margine del riconoscimento quale miglior ciclista italiano del 2019 ottenuto al Giglio d’Oro. Tutti i suoi programmi sono condensati in poche, ma chiare e concise parole. Queste le dichiarazioni dell’oro nell’omnium a Rio 2016: “Il mio primo obbiettivo la Milano-Sanremo e le altre classiche di primavera, mi ...

Ciclismo - Elia Viviani : “Obiettivo Milano-Sanremo - poi farò il Tour e non il Giro. A Tokyo 2020 voglio tre ori” : E’ un Elia Viviani combattivo, quello che parla a La Nazione in relazione ai programmi della stagione 2020 a margine del riconoscimento quale miglior ciclista italiano del 2019 ottenuto al Giglio d’Oro. Tutti i suoi programmi sono condensati in poche, ma chiare e concise parole. Queste le dichiarazioni dell’oro nell’omnium a Rio 2016: “Il mio primo obbiettivo la Milano-Sanremo e le altre classiche di primavera, mi ...

Milano. Incendio in via Alzaia Naviglio Grande : morti una milanese e una ragazza spezzina : Due giovani vite spezzate a Milano, in seguito all’Incendio dell’appartamento nel quale convivevano. La tragedia è avvenuta al pian terreno