Aids | iniziativa Pd Milano | ‘vogliamo parlare di Hiv e fare battaglia nelle istituzioni’

calcioweb.eu

(Di sabato 30 novembre 2019) (Adnkronos) – “A questo – dice – si aggiungono i tagli da parte di Regione Lombardia, che hanno ridotto l’accesso ai centri per le infezioni sessualmente trasmissibili dove è possibilei test in completo anonimato. Meno personale, meno giorni di apertura, meno pazienti. Ecco perché come Partito Democratico vogliamodi Hiv e portare avanti la nostraistituzioni. Lo dobbiamo – conclude – alle vittime dell’infezione e dello stigma, di ieri e di oggi”.L'articoloPd, ‘vogliamodi Hiv eistituzioni’ (2) CalcioWeb.

bernaccasilvio : RT @CarrareseCalcio: IN CAMPO PER LA LOTTA ALL' AIDS?? DOMANI gli azzurri scenderanno in campo con 'Sport For Children Onlus' per un'inizi… - VatteroniM : RT @CarrareseCalcio: IN CAMPO PER LA LOTTA ALL' AIDS?? DOMANI gli azzurri scenderanno in campo con 'Sport For Children Onlus' per un'inizi… - CarrareseCalcio : IN CAMPO PER LA LOTTA ALL' AIDS?? DOMANI gli azzurri scenderanno in campo con 'Sport For Children Onlus' per un'in… -