Aida Yespica e Luca Onestini si sfidano nella gara Pizzaioli per una Notte

ilgiornale

(Di sabato 30 novembre 2019) Monica Montanarosi sono sfidati in una, in veste di mastri, all'evento "per una" organizzata presso La Pizzeria Nazionale nello scenario di Brera a Milano. L'obiettivo della competizione? Realizzare la pizza più succulenta Chi l'ha detto che i personaggi vip non amino lavorare strenuamente o sottoporsi a prove estenuanti? Un luogo comune da sfatare. Almeno in questo caso. In quanto è accaduto che due giovani di fama provenienti dal mondo dello showbiz, come la showgirl venezuelana,, e l'ex gieffino vip,, hanno accettato di disputare un'avvincente sfida, circostanza in cui dover faticare. Non è consuetudine, almeno per la gente comune, andare a cena in una pizzeria, anche se in una metropoli come Milano, e incrociare dei volti noti. E' quello che è avvenuto a La Pizzeria Nazionale, locale ...

guillerglz : RT @telegnocca: sensualissima la dea Aida Yespica @Aidayespica27 ?????????? - GoldenBackstage : Ieri sera a #LaPizzeriaNazionale, Aida Yespica ha sfidato Luca Onestini in #Pizzaioloperunanotte. Chi avrà vinto la… - FGambuti : RT @telegnocca: sensualissima la dea Aida Yespica @Aidayespica27 ?????????? -