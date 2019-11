Fonte : quotidianodiragusa

(Di sabato 30 novembre 2019) Almeno tre persone sono rimaste ferite in seguito a un accoltellamento avvenuto a L'Aja, in Olanda, in una delle vieolandese

Notiziedi_it : ACCOLTELLAMENTI NELLE VIE DELLO SHOPPING A L’AJA, FERITI - ennatrasporti : ACCOLTELLAMENTI NELLE VIE DELLO SHOPPING A L’AJA, FERITI - Notiziedi_it : ACCOLTELLAMENTI NELLE VIE DELLO SHOPPING A L’AJA, FERITI -