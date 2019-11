Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 30 novembre 2019) L’imprenditore Pippoha deciso di scendere in campo in vista della regionali indel 26 gennaio prossimo. Dopo un iniziale rifiuto, ci hato e ha scelto di correre per il centrosinistra. “Esponenti della società civile, delle organizzazioni sindacali e datoriali - ha affermato in una nota - mi chiedono un impegno diretto. Ho scelto di accettare la. Lancio un forte appello a partiti e movimenti civici: uniamoci e portiamo avanti questa battaglia di legalità, trasparenza e rinnovamento, facciamolo con coraggio senza badare a rendite di posizione e tatticismi. Io ci sono.. Io Resto in”.

Devabole : RT @HuffPostItalia: 'Accetto la sfida': Callipo ci ripensa e si candida in Calabria per il centrosinistra - simplicissimus : RT @HuffPostItalia: 'Accetto la sfida': Callipo ci ripensa e si candida in Calabria per il centrosinistra - HuffPostItalia : 'Accetto la sfida': Callipo ci ripensa e si candida in Calabria per il centrosinistra -