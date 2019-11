40 anni dopo The Wall dei Pink Floyd siamo ancora tutti nel tritacarne

Elena Santarelli - l'annuncio dopo il dolore : «Due anni fa il giorno più brutto della mia vita. Ero in bagno a vomitare e a piangere» : «Qualsiasi fatto accade sempre per un motivo», ne è sempre più convinta Elena Santarelli, che ha ricordato su Instagram il giorno più brutto della sua vita, quando ha...

Rapita e portata in Siria dal papà! Dopo due anni la bimba torna a casa : Era uscito di casa con la figlia piccola per portarla al parco giochi. Ma non ha più fatto ritorno a casa. Il padre 42enne si è invece diretto di corsa all'aeroporto dove ha preso il primo volo in partenza per la Siria. Con lui la bimba. Era l'agosto del 2017 quando, con la complicità di un amico, il 42enne Siriano ha preso la figlia di 9 anni e l'ha fatta salire su un volo diretto nel suo Paese di origine. All'oscuro di tutto la madre della ...

Case - dopo 10 anni prezzi di nuovo su (e gli affitti sono più cari). Ecco perché : Il settore residenziale segna un aumento delle transazioni, ma un calo nel totale dei mutui erogati. Nel 2019 prezzi su dello 0,2%. I rischi legati alla stagnazione dell’economia. I canoni di affitto segnano un aumento per il secondo anno consecutivo

A dieci anni scrive un messaggio lo mette in una bottiglia e la lancia in acqua - dopo nove anni ha una risposta : Un bambino di dieci anni, Max Vrendenburgh del Massachussets, il 21 agosto 2010 scrisse un messaggio, lo mise in una bottiglia e affidò al mare i suoi pensieri. Sono trascorsi diciannove anni e quella bottiglia è arrivata in Francia nelle mani di qualcuno che , dopo aver letto il messaggio, ha deciso di rispondergli. Max a dieci anni aveva scritto così: “Ciao, mi chiamo Max … Ti dico qualcosa di me: mi piacciono le mele, le spiagge e il ...

La ?mamma killer? assolta dopo due anni in carcere : «Ridatemi le mie figlie - sarà il Natale più bello» : «È come se fossi tornata a respirare, cioè a vivere. dopo due anni e dieci mesi terribili. L'arresto in strada mentre ero in macchina, quasi fossi una pericolosa latitante,...

Viola Davis potrebbe dire addio alle serie tv dopo Le Regole del Delitto Perfetto : “Ho 54 anni - è un lavoro brutale” : Viola Davis sta per dire addio alla sua iconica Annalise Keating, la penalista che interpreta da sei anni nella serie Le Regole del Delitto Perfetto. E non sa se accetterà nuovi ruoli in televisione dopo aver preso parte al legal thriller di Pete Nowalk, che si concluderà con la sesta stagione attualmente in onda ogni mercoledì su Fox. Il talento gigantesco di questa attrice è diventato noto al grande pubblico soprattutto grazie alla serie ...

Autostrade - ora Atlantia vuole autoridursi le tariffe. Dopo averle gonfiate a dismisura negli anni : La proposta di Atlantia (che controlla Autostrade per l’Italia-Aspi), resa nota in questi giorni, di ridurre i pedaggi delle Autostrade gestite dalla società del 5 per cento all’anno nell’arco di tutta la durata della concessione, che scade nel 2038, è quella che tra le persone normali che non frequentano i palazzi della politica e della finanza si chiama “carità pelosa”: un aiuto che si dà in vista soltanto di un proprio utile ...

Nutella - il miracolo di Giovanni Ferrero : dopo la prematura scomparsa del fratello Piero... : Il successo più recente di casa Ferrero si chiamano Nutella Biscuits, ultima versione del prodotto più famoso della multinazionale di Alba. In tre settimane ha venduto 2,6 milioni di confezioni contenenti 57 milioni di biscotti. Un successo che deve aver sorpreso anche i dirigenti del gruppo visto c

Giobbe Covatta : 'Paola Catella mia moglie dopo 26 anni '/ Alla Balivo : 'preparati...' : Giobbe Covatta racconta la sua vita e il suo amore con Paola Catella: 'ci siamo sposati dopo 26 anni. Lei aveva già un figlio e...'.

Antonella Clerici : “Non farò più cose di cui non sono convinta. Dopo 30 anni penso di saperla fare un po’ di tv” : “Dopo uno stop inspiegabile, ricomincio dai piccoli. Dopo 30 anni penso di saperla fare un po’ di tv. Amo le trasmissioni dove a guidarti è la pancia. Oggi ci sono due trasmissioni che vorrei fare. La prima, con i bambini che cantano senza competizione, in maniera sana e divertente. E la seconda legata ai sentimenti, dove proporrei contenuti valoriali”. A dirlo in un’intervista a Oggi è Antonella Clerici che, a pochi giorni dal ritorno in ...

Napoli - dopo due anni di carcere il tribunale la assolve : Nessun avvelenamento£ : Due anni e dieci mesi passati in carcere, con l'accusa di aver tentato di uccidere le sue figlie. Ma una genetista l'ha scagionata e ora Marina, 32enne napoletana, vorrebbe riabbracciare le sue bambine. A novembre del 2015, Vittoria, di appena tre mesi, viene ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale di Napoli, con vomito e corpo irrigidito. Secondo alcuni medici potrebbero essere i sintomi di un'epilessia e sottopongono la piccola a una cura ...

Basilica di San Francesco d'Assisi - vent'anni dopo quel Cantiere di utopia : La celebrazione per la riapertura della Basilica Superiore di San Francesco ha un valore simbolico perché ci invita a tenere la porta del cuore aperta all’altro; esistenziale perché è il tetto di ogni uomo di buona volontà; spirituale perché ci dice che in ogni tragedia è possibile ricominciare. Aprire ogni giorno le porte della Basilica – come afferma il Custode del Sacro Convento di Assisi, ...

INNOCENTI SCARCERATI DOPO 36 anni/ Un danno irreparabile - solo per cuori grandi : Condannati ingiustamente di un omicidio quando erano teenagers, a Baltimore tre uomini si sono visti restituire la libertà