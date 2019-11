“20 anni che siamo italiani” | Gigi D’Alessio vince gli ascolti con lo show

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 novembre 2019) Non aveva certo le pretese di mirare a un pubblico di nicchia, né elevarsi con un linguaggio alto. “20che, in onda su Rai Uno ieri e per altre due puntate sempre al venerdì, è stato il classico e lampante esempio di come si possa fare unonazional-popolare, senza cadere nel trash. Il risultato? Il programma ha vinto la serata deglidel venerdì con 3.886.000 telespettatori e 19.3% di share, contro la nuova serie di Canale 5 “Il processo”che ha totalizzato 2.138.000 con il 10.2% di share. C’è stato il duetto intenso e molto bello tra Fiorella Mannoia eD’Alessio sulle note de “L’ammore”, la Incontrada ha anche recitato il testo del brano dell’interprete “Il peso del coraggio” e si è commossa al termine del brano. Poi c’è stata la divertente gag dei due conduttori sulla coniugazione dei verbi sbagliati, essendo Vanessa ...

beppe_grillo : #Autostrade Story è la storia della concessione autostradale ottenuta dai #Benetton più di 20 anni fa. Una concessi… - RaiUno : Siamo pronti per regalarvi uno show da non perdere, questa sera tutti sintonizzati su #Rai1 per la prima puntata di… - CottarelliCPI : Recentemente abbiamo stilato una classifica dei governi che hanno aumentato di più la spesa primaria negli ultimi 2… -