Ylenia Carrisi per sempre! Romina Power | tanta tristezza per i 49 anni della figlia

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 29 novembre 2019), ladi Al Bano e, nasceva il 29 novembre 1970. Oggi, dunque, avrebbe compiuto 49. Il web si commuove. Tra il 1993 e il 1994scomparse in circostanze mai chiarite a New Orleans, mentre stava compiendo un viaggio in solitaria in America.ha scritto su Instagram un messaggio commovente per ricordare la, scomparsa a New Orleans ormai quasi 30fa. La, laavuta da Al Bano, nasceva il 29 novembre 1970. Tenera l’immagine che la mostra ancora bambina con mamma: “Mi sarebbe piaciuto tenerti così per sempre”.Negli ultimi giorni non sono mancati diversi post e foto pubblicati dastessa sul suo profilo Instagram. Non è mai facile, nonostante il tempo che passa, poter superare il lutto e la perdita di un caro verso cui si prova un amore smisurato e incondizionato. Quello diè l’ennesimo sfogo di un dolore, quello di una madre che ha vissuto l’incubo di perdere un figlio, venuto a mancare precocemente e inspiegabilmente.ha pubblicato diversi scatti disul suo profilo Instagram. L’ultimo è un augurio di buon compleanno, che mostra un dolcissimo scattoancora bambina, abbracciata dalla mamma: “Buon compleanno,! Mi sarebbe piaciuto tenerti così per sempre”.Al Bano ormai è convinto che lasia morta, tanto da aver fatto promulgare una certificazione di decesso qualche anno fa.non cede e non è mai apparsa rassegnata. Dacontinua a lanciare appelli via social per ritrovare, il nome di unache non solo rappresenta una ferita che mai saprà e potrà rimarginarsi, ma anche l’esempio di chi non è mai stato ritrovato, per motivi che sfuggono che rimangono per sempre irrisolti.Il caso non è mai stato risolto: secondo un’ipotesi mai accertata, potrebbe essere propriola ragazza vista precipitare nel Mississippi il 6 gennaio 1994. i. Anche quello fu un caso irrisolto: il corpo non venne mai ritrovato quindi l’identificazione venne a mancare come ogni altra certezza. Di recente, il programma tv Chi l’ha visto ha deciso di tornare a parlarne. Al pubblico è stato mostrato un esempio di come attualmente dovrebbe apparire: una serie di immagini che, grazie alle moderne tecnologie, dovrebbero mostrare, posto che sia ancora in vita.tra le vittime di un noto serial killer americano?non si abbandona a nessun’altra dichiarazione, se non quella che vede il nome dial centro del suo più puro amore: “Il mese di novembre lo considero il mese di. In questo mese, io posto una sua fotografia nel caso qualcuno la riconoscesse. Mi rendo conto che sono passati 25dalla sua scomparsa, ma nel cuore di una madre la speranza non muore mai. La speranza di poterla riabbracciare”.

