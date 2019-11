Yara Gambirasio | la Corte d’assise autorizza la difesa di Massimo Bossetti a esaminare

Omicidio Yara Gambirasio - sì a nuove analisi dna : giudici autorizzano la difesa di Bossetti : Il Tribunale di Bergamo autorizza la difesa di Massimo Giuseppe Bossetti, il muratore condannato all'ergastolo per l'Omicidio di Yara Gambirasio, ad analizzare il materiale genetico estratto nell'ambito dell'inchiesta e riconducibile a “Ignoto 1”. Ad oggi alla difesa non è stato permesso l'accesso ai reperti.Continua a leggere

Svolta nel caso Yara Gambirasio : nuovi esami sugli indumenti : Luca Sablone La difesa potrà avere accesso agli elementi della scena del crimine: sarà possibile anche analizzare il Dna con nuove tecnologie Svolta per quanto riguarda il caso Yara Gambirasio: la corte d'Assise di Bergamo ha autorizzato la difesa di Massimo Bossetti ad esaminare tutti i reperti d'indagine, i vestiti che indossava la giovane (tra cui slip, leggins, scarpe e giubbotto) e i campioni sulla traccia genetica. Nell'istanza ...

Quarto Grado : stasera su Rete 4 i casi di Emanuela Orlandi e Yara Gambirasio : Una svolta nelle indagini per il caso di Emanuela Orlandi e la richiesta di revisione di processo per Bossetti.

Quei proiettili nel campo dove venne trovata Yara Gambirasio : Un luogo nero, maledetto, cui si aggiunge un piccolo giallo. Quello costituito da 9 proiettili, 2 in un apposito contenitore di plastica e 7 a terra. Quasi nuovi, inesplosi. Li ha trovati questa mattina la giornalista Mediaset Barbara Montrasio durante il collegamento in diretta per il programma Mattino Cinque su Canale 5. La scoperta è stata fatta nel prato di Chignolo d’Isola, in provincia di Bergamo, in cui il 26 febbraio 2011 fu rinvenuto il ...

Yara Gambirasio - trovati proiettili inesplosi nel campo dove venne rinvenuto il corpo : Non c'è tregua nel caso della 13enne di Brembate, trovata priva di vita il 26 febbraio del 2011: nonostante, secondo la Legge, il colpevole, Massimo Giuseppe Bossetti, sia stato trovato e condannato in via definitiva, continuano ad alternarsi colpi di scena. È di stamattina il ritrovamento, da parte di una inviata della trasmissione Mattino Cinque, di nove proiettili inesplosi, proprio nel campo di Chignolo D'Isola dove venne rinvenuto il corpo ...

Yara Gambirasio - la scomparsa il 26 novembre di 9 anni fa : luci e ombre del caso Bossetti : Era venerdì 26 novembre 2010 quando si persero le tracce della giovane Yara Gambirasio che era andata in palestra a consegnare uno stereo per una gara che si sarebbe tenuta la domenica successiva. La 13enne di Brembate di Sopra (in provincia di Bergamo) non fece più ritorno a casa da quella sera e venne ritrovata senza vita tre mesi dopo in un campo a Chignolo D'Isola, a circa 10 chilometri di distanza dalla palestra nella quale venne vista ...

Quarto Grado - stasera i casi di Luca Sacchi e Yara Gambirasio su Rete4 : Nel nuovo appuntamento si continua a indagare sugli episodi di cronaca nera del momento e sui casi ancora avvolti dal mistero.

“Quel maledetto giorno…”. Yara Gambirasio : parla così - per la prima volta - Massimo Bossetti : Dalla cella in cui è rinchiuso, condannato in via definitiva per l’omicidio di Yara Gambirasio, Massimo Bossetti continua a gridare la sua innocenza e chiedere una revisione del processo. Lo fa attraverso una lettera accorata che affida al quotidiano Libero. “Non sono né l’assassino della povera Yara Gambirasio né il mostro che i media e i social hanno dipinto. Sono un uomo normale, semplice che pensa al lavoro e a non fare mancare nulla alla ...

Yara Gambirasio - Corte Ue rifiuta revisione del processo a Massimo Bossetti : La revisione del processo nei confronti di Massimo Giuseppe Bossetti, riconosciuto dalla giustizia italiana come assassino di Yara Gambirasio, è stata rifiutata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Ennesima sconfitta per Massimo Bossetti e i suoi difensori. La Corte europea dei diritti umani ha infatti rifiutato la revisione del processo nei confronti dell'ex muratore di Mapello per l'omicidio di Yara Gambirasio. Da Strasburgo hanno fatto ...