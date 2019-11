Wheelchair Curling – Mondiali B | nella terza giornata una splendida doppietta azzurra

Fonte : sportfair

(Di venerdì 29 novembre 2019) A Lohja gli azzurri superano la Polonia 7-5 e la Turchia 10-1 restando così in corsa per l’accesso alle semifinali. Domani l’importantissima sfida ai padroni di casa della Finlandiaa tinte azzurre sul ghiaccio di Lohja. AiGruppo B diin Finlandia, l’Italia trova due importantissime vittorie che le permettono di restare in corsa per l’accesso alle semifinali. Due successi convincenti, rispettivamente sulla Polonia per 7-5 in mattinata e sulla Turchia nel pomeriggio (10-1), con i nostri che hanno sempre tenuto saldamente in mano il pallino del gioco, concedendo davvero poco agli avversari. Per valorizzare laodierna e continuare il camminomanifestazione però, adesso è obbligatorio vincere con i padroni di casa della Finlandia e sperare in una benevola combinazione di risultati delle altre partite. Il netto ...

villaalbe : RT @neveitalia: La nazionale di wheelchair #curling in Finlandia: comincia l'avventura iridata @neveitaliasport #26Novembre - neveitaliasport : RT @neveitalia: La nazionale di wheelchair #curling in Finlandia: comincia l'avventura iridata @neveitaliasport #26Novembre - neveitalia : La nazionale di wheelchair #curling in Finlandia: comincia l'avventura iridata @neveitaliasport #26Novembre… -