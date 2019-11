VIDEO Sci di fondo | Klaebo e Falla vincono le sprint di Ruka Italiani eliminati ai

Gerry Scotti sbotta : la risposta alle critiche su Conto alla Rovescia VIDEO : Gerry Scotti risponde alle polemiche sulla sua conduzione del programma Conto alla Rovescia Da alcuni giorni, su Canale 5, va in onda Conto alla Rovescia un nuovo quiz televisivo condotto dall’inimitabile Gerry Scotti. Purtroppo però, durante queste prime messe in onda, è inaspettatamente scoppiata una polemica che coinvolge proprio il presentatore e il suo modo […] L'articolo Gerry Scotti sbotta: la risposta alle critiche su Conto ...

Francesco Scianna a Blogo : "Il Processo non ha nulla da invidiare alle serie internazionali. Il pubblico si appassionerà molto" (VIDEO) : Francesco Scianna sarà il protagonista de Il Processo, la nuova serie di Canale 5 che andrà in onda a partire da venerdì 29 novembre 2019, in prima serata.L'attore siciliano interpreterà la parte dell'avvocato difensore Ruggero Barone, avvocato penalista, ambizioso, senza scrupoli e vanitoso, che avrà l'occasione della vita quando gli verrà offerta l'occasione di difendere Linda Monaco, esponente dell'alta società mantovana accusata di aver ...

VIDEO/ FeralpiSalò Pro Patria - 3-2 - : highlights e gol - grande rimonta bresciana : Video FeralpiSalò Pro Patria, 3-2,: highlights e gol, grande rimonta bresciana nella partita degli ottavi della Coppa Italia di Serie C.

VITTORIA PUCCINI E FRANCESCO SCIANNA/ VIDEO Le Iene - lei : 'Mai ricevuto avances' : VITTORIA PUCCINI e FRANCESCO SCIANNA nell'intervista doppia de Le Iene Show: l'attore, '3 cose che guardo in una donna? Labbra, tette, c*lo'.

Conosci i tuoi diritti per gli acquisti online? Il VIDEO dell’Ue : Un video un po' ansiogeno, ma utile: è quello realizzato dalla Commissione Ue per i consumatori che acquistano online. Poco più della metà dei consumatori italiani (58%) sa che esiste un periodo di 14 giorni per avere un ripensamento e recedere dall acquisto. Il cortometraggio "14 giorni" racconta le vicissitudini di 'Ale', una ragazza che acquista per sbaglio un prodotto online e viene perseguitata da alcuni personaggi che a sorpresa appaiono ...

Capitan Piave arriva al Cinema : il trailer delle avventure del supereroe accompagna l’uscita di Frozen II nelle sale UCI [VIDEO] : Captain Piave arriva in 50 sale italiane di UCI Cinema, la catena leader internazionale di multisala Cinematografici. Dal 27 novembre e fino all’11 dicembre 2019, infatti, il trailer delle avventure del supereroe accompagnerà l’attesissima uscita di Frozen II. Così il Consorzio per la Tutela Formaggio Piave DOP, presenta finalmente al grande pubblico nazionale Captain Piave – il protagonista dell’animazione Full 3D CG (Marulli Studio ...

Uomini e Donne - Ida e Riccardo si sono lasciati (di nuovo) | VIDEO : I due protagonisti del Trono Over si erano riappacificati pochi giorni fa. Ora la decisione che rimarca differenze...

Uomini e donne - Riccardo : "Con Ida non riusciremo mai a trovare un punto di incontro" (VIDEO) : Nella puntata di Uomini e donne di oggi, lunedì 25 novembre 2019, è andato in scena l'ennesimo tentativo di chiarimento tra Ida e Riccardo. La coppia si era lasciata male dopo la fine della scorsa registrazione e male si è lasciata dopo aver trascorso del tempo insieme a Brescia, dove vive lei. Dopo un iniziale chiarimento in camerino, con tanto di bacio sulle labbra (non particolarmente passionale, a dir il vero), i due si sono visti per 3-4 ...

VIDEO Roma-Brescia 3-0 : highlights - gol e sintesi. Smalling straripante - segnano Mancini e Dzeko : La Roma ha sconfitto il Brescia per 3-0 nel match valido per la 14^ giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, i giallorossi continuano a rimanere nei piani alti della classifica e a inseguire la qualificazione alla Champions League. La partita si è risolta nel secondo tempo grazie alla verve di uno scatenato Chris Smalling che ha segnato la rete del vantaggio e ha poi servito gli assist per i gol di Mancini e Dzeko. Di seguito il VIDEO con gli ...

Roma-Brescia - gli highlights del match – VIDEO : Roma-Brescia, gli highlights del match – VIDEO highlights Roma Brescia| E’ terminato il match tra Roma e Brescia, match valevole per la 13a giornata di Serie A. Si sono sfidate le due squadre in una sfida bella ed entusiasmante. Andiamo a vedere come è finita, ecco gli highlights del match. Gli highlights di Roma-Brescia L'articolo Roma-Brescia, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Diretta Slalom Levi/ Streaming VIDEO Rai : Noel in testa con 54 - 55! - Sci maschile - : Diretta Slalom Levi: info Streaming video della prova maschile per la Coppa del mondo di sci 2020, oggi 24 novembre 2019 in Finlandia.

DIRETTA SLALOM LEVI/ VIDEO streaming Rai : al via al 1manche! - Sci maschile - : DIRETTA SLALOM LEVI: info streaming Video della prova maschile per la Coppa del mondo di sci 2020, oggi 24 novembre 2019 in Finlandia.

Tu sì que vales - un concorrente omaggia Gerry Scotti e la hit Smile : "Mi ha aiutato a sciogliermi con le donne!" (VIDEO) : Salto improvviso a ritroso nel tempo per Gerry Scotti, e non solo per lui, durante la sesta puntata di Tu sì que vales.Un concorrente che abbiamo visto esibirsi questa sera, Gino Simeone, infatti, ha voluto rendere omaggio a colui che l'ha aiutato a sciogliersi con le donne, ossia proprio Gerry Scotti (!):prosegui la letturaTu sì que vales, un concorrente omaggia Gerry Scotti e la hit Smile: "Mi ha aiutato a sciogliermi con le donne!" (Video) ...

Torino-Inter - infortunio per Barella : il centrocampista nerazzurro si accascia a bordo campo [VIDEO] : Brutto infortunio per Nicolò Barella: il centrocampista nerazzurro costretto a lasciare il campo Brutta botta per l’Inter: durante la sfida di questa sera contro il Torino la squadra nerazzurra ha perso una pedina importante. Nicolò Barella è stato costretto infatti a lasciare il campo a causa di un infortunio al ginocchio: il centrocampista nerazzurro si è accasciato a bordo campo chiedendo l’intervento dei medici. Per Barella ...