VIDEO Olympiacos Piero-Olimpia Milano 91-70 | highlights e sintesi Eurolega Sonora

(Di sabato 30 novembre 2019) Nella partita odierna delle ore 20.30 dell’undicesima giornata dell’di basket l’perde per 91-70 con l’Pireo, annichilita letteralmente dalla compagine ellenica nel terzo quarto con un sonoro 31-16 che certifica la vittoria dei greci, sotto 15-19 dopo un quarto di partita.PIREO-roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per seguirci su Twitter Loading… Loading… Credit Ciamillo L'articolo91-70:sconfitta per i meneghini proviene da ForzAzzurri.net.

