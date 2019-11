VIDEO – Bologna | Mihajlovic | “Ringrazio tutti di cuore | mi son rotto le palle di

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 29 novembre 2019) Sinisacommosso, ha parlato in conferenza organizzata oggi aper raccontare il post trapianto midollo osseo Queste le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa: “In questi mesi difficili ho conosciuto dottori straordinari che ringrazio molto, mi hanno curato e supportato oltre che sopportato. Ho un carattere duro ma loro sono stati meravigliosi. Voglio ringraziaredi, ho capito sin da subito che ero nelle mani giuste. Mi sonoledi piangere. In questi mesi ho pianto tanto”.ha aperto una parentesi anche per parlare del sogno Ibra: “Ci siamo parlati una decina di giorni fa, vediamo comr andrà. Se venisse, lo farebbe per me. Capisco che ha altre soluzioni, nei prossimi giorni ci risentiremo e mi farà sapere. Ma credo che non deciderà prima del 10 dicembre”. Il: PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

SkySport : ? #UltimOra ?? #Mihajlovic ?? 'Il ringraziamento più sentito è alla mia famiglia. Sono la mia vita. Non bisogna senti… - SkySport : ?? #Mihajlovic, l'allenatore del #Bologna in conferenza con i medici ?? Segui il LIVE su Sky Sport 24 e su… - SkySport : ? #UltimOra ?? #Mihajlovic ?? 'Sono stati 4 mesi difficili in ospedale. Ho conosciuto persone davvero straordinarie'… -