virginiaraggi : RomaInforma, ecco i principali fatti della settimana: ??RILANCIO STUDI CINECITTÀ ??PROTEGGI IL CUORE DI ROMA ??LICENZ… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 18:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #29-11-2019 -
Dalla Rete Google NewsLeopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità - Affaritaliani.it
Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 18.35 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE A CAUSA DI UN INCIDNTE, TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE E SALARIA, PROSEGUENDO A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA ED APPIA, MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO E RALLENTATO TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD RIMOSSO IL PRECEDENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 18.05 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE A CAUSA DI UN INCIDNTE, TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE E SALARIA, PROSEGUENDO A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA ED APPIA, MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO E RALLENTATO TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD SPOSTANDOCI SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 17.35 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DA RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD E TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO CODE TRA TRIONFALE E SALARIA E TRA BUFALOTTA E APPIA SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO CODE A TRATTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 17.05 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DA RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA TRIONFALE E SALARIA, TRA BUFALOTTA E APPIA SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO CODE TRA LA TANGENZIALE EST E TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DA RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA TRIONFALE E SALARIA, TRA BUFALOTTA E L’A24 Roma-TERAMO E TRA CASILINA E ARDEATINA SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DA RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA CASSIA E SALARIA, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA CASILINA E APPIA SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE. SI SEGNALANO LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA TUSCOLANA E ARDEATINA, E, AVANTI, TRA CASSIA BIS E DIRAMAZIONE Roma-NORD; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA, E TRA CASSIA BIS E DIRAMAZIONE Roma-NORD; TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA CASSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SULLA FLAMINIA SI PROCEDE A RILENTO PER TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN GRADUALE RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASSIA BIS E LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E TRA L’APPIA E L’ARDEATINA; MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA PONTINA, E, AVANTI, TRA LA NOMENTANA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24, E, PROSEGUENDO, TRA L’APPIA E L’ARDEATINA, E TRA LA PONTINA E LA Roma-FIUMICINO; MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA PONTINA, E, AVANTI, TRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA; SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 09:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24, E, PROSEGUENDO, PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA PONTINA, E, AVANTI, TRA LA CASILINA E LA NOMENTANA; SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 08:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA TUSCOLANA E L’ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA PONTINA, E, AVANTI, TRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCORA TRAFFICO INTENSO CON CODE TRA L’ALLACCIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 08:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA BOCCEA E AURELIA, E, AVANTI, TRA L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO CON CODE TRA L’ALLACCIO COL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’APPIA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO IN AUMENTO TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; SULLA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO TRA L’INNESTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 20.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PASSIAMO ALLO SPORT, TRA POCO APPUNTAMENTO ALLO STADIO OLIMPICO CON L’EUROPA LEAGUE, NELL’INCONTRO TRA Lazio E CLUJI; FISCHIO D’INIZIO ALLE 21:00. ...