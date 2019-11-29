virginiaraggi : RomaInforma, ecco i principali fatti della settimana: ??RILANCIO STUDI CINECITTÀ ??PROTEGGI IL CUORE DI ROMA ??LICENZ… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - CinqueNews : Traffico Roma - Info Previsioni Blocco Viabilità GRA Oggi (TEMPO REALE) -
Dalla Rete Google NewsCAMERA, ANTIMAFIA: AUDIZIONE MAGISTRATI SORVEGLIANZA TRIBUNALI SASSARI E SPOLETO - 9 colonne
CAMERA, ANTIMAFIA: AUDIZIONE MAGISTRATI SORVEGLIANZA TRIBUNALI SASSARI E SPOLETO 9 colonne
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE. SI SEGNALANO LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA TUSCOLANA E ARDEATINA, E, AVANTI, TRA CASSIA BIS E DIRAMAZIONE Roma-NORD; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA, E TRA CASSIA BIS E DIRAMAZIONE Roma-NORD; TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA CASSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SULLA FLAMINIA SI PROCEDE A RILENTO PER TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN GRADUALE RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASSIA BIS E LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E TRA L’APPIA E L’ARDEATINA; MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA PONTINA, E, AVANTI, TRA LA NOMENTANA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24, E, PROSEGUENDO, TRA L’APPIA E L’ARDEATINA, E TRA LA PONTINA E LA Roma-FIUMICINO; MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA PONTINA, E, AVANTI, TRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA; SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 09:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24, E, PROSEGUENDO, PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA PONTINA, E, AVANTI, TRA LA CASILINA E LA NOMENTANA; SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 08:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA TUSCOLANA E L’ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA PONTINA, E, AVANTI, TRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCORA TRAFFICO INTENSO CON CODE TRA L’ALLACCIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 08:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA BOCCEA E AURELIA, E, AVANTI, TRA L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO CON CODE TRA L’ALLACCIO COL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’APPIA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO IN AUMENTO TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; SULLA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO TRA L’INNESTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 20.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PASSIAMO ALLO SPORT, TRA POCO APPUNTAMENTO ALLO STADIO OLIMPICO CON L’EUROPA LEAGUE, NELL’INCONTRO TRA Lazio E CLUJI; FISCHIO D’INIZIO ALLE 21:00. ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SUL RACCORDO, RESTA QUALCHE RALLENTAMENTO IN ESTERNA TRA PONTINA E ATUSCOLANA, E IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IL TRAFFICO E’ ANCORA FORTEMENTE CONGESTIONATO DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SULLA COLOMBO CODE DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO VERSO IL RACCORDO, CODE IN SMALTIMENTO, MENTRE IL TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E APPIA. GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA LA TANGENZIALE EST ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA, QUI A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA. SEMPRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA. GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA, QUI A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA. SEMPRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA. GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E ANCORA TRA NOMENTANA E APPIA. QUALCHE PROBLEMA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN USCTITA. SULLA ...