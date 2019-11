Verissimo | Daniele Bossari | “Quella sera in cui ho pensato al suicidio come reale”

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 29 novembre 2019) “Non trovavo una soluzione ai miei problemi e ho cominciato a pensare di eliminarmi, mi sembrava la cosa meno dolorosa per tutti”. Così, ospite domani a, per la prima volta in tv parla del suo viaggio nell’abisso della depressione, raccontato nel suo nuovo libro ‘La faccia nascosta della Luce’. Ripercorrendo quel periodo drammatico della sua vitaconfessa: “Unaero a casa da solo, pioveva molto e ricordo di essere uscito perché era scattato l’allarme. Di fronte a casa c’era un cantiere aperto, così, in uno stato di totale confusione, ho deciso di scavalcare la recinzione. Mi sono arrampicato e mi sono ritrovato in bilico su una trave a 10 metri di altezza. Lì ho capito che l’ipotesi della morte stava per diventare. Il conduttore televisivo rivela a Silvia Toffanin l’importanza di quell’episodio, vero e proprio spartiacque per la sua ...

