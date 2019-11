Venezia | dall’acqua alta al referendum | ecco perché si vuole separare da Mestre

L’Art Bonus finanzierà il restauro delle chiese di Venezia e Matera danneggiate dall’acqua : L'emendamento con cui si allarga la platea dei beneficiari possibili dell'Art Bonus è in discussione in Parlamento: in pratica si tratta di estendere anche a beni ecclesiastici, come le chiese di Venezia e Matera danneggiate da acqua e fango, la possibilità di usare i fondi messi a disposizione dal mecenatismo culturale.Continua a leggere

Venezia - anche le biblioteche musicali assediate dall'acqua. Quando se ne occuperà il ministero? : Venezia, bellissima e fragile, assediata dall'acqua: lei, la regina della laguna, è perennemente in pericolo. Abbiamo temuto per le sue opere d'arte, che attirano milioni di persone, per i palazzi, per le chiese, per i negozi, per le persone. Ma abbiamo temuto anche per le biblioteche. Tante, straordinarie, ci tramandano tesori di cultura e di sapere. Le polemiche infuriano sui social, l'emozione è alle stelle. Ma cosa è davvero successo? Cosa è ...

Venezia sommersa dall'acqua alta : in 24 ore dalla Russia un milione in donazioni : L'annuncio dell'ambasciatore italiano a Mosca Pasquale Terracciano che ha avviato una iniziativa di raccolta fondi per Venezia e in appena 24 ore si è ritrovato sommerso da promesse di donazioni per oltre un milione di euro. La cifra però, secondo Terracciano, è solo l'inizio perché nei giorni a quel milione si aggiungeranno altre donazioni significative.

Venezia sommersa dall'acqua - la Nazionale Italiana vicina alla città : oggi allenamento a Mestre e visita in centro : Il ct Mancini ha deciso di far allenare la squadra a Mestre per permettere ai cittadini veneti di dimenticare per un po' il disastro dei giorni scorsi La Nazionale Italiana dimostra la propria solidarietà ai cittadini di Venezia, il ct Roberto Mancini e tutta la delegazione azzurra sono atterrati oggi alle ore 11 all'aeroporto della città lagunare direttamente da Sarajevo, per far visita ai cittadini colpiti dal ...

Venezia sommersa dall'acqua - Federica Pellegrini è una furia : "la gente spala merda - mentre noi parliamo" [FOTO] : La nuotatrice veneta ha voluto esprimere la propria indignazione per quanto accaduto a Venezia, sottolineando come il disastro si sarebbe potuto evitare Sono giorni difficili per la città di Venezia, colpita da un violento nubifragio che ha letteralmente sommerso il capoluogo veneto. Abitazioni distrutte, monumenti danneggiati e tantissima acqua anche in piazza San Marco, fulcro della Serenissima. Una situazione ...

Perché il MOSE non è stato alzato per proteggere Venezia dall'acqua alta : Francesco Ossola, ingegnere, docente universitario a Torino e "commissario tecnico" del MOSE, ha spiegato per quale ragione non sono state alzate le paratie due sere fa per impedire all'acqua alta di sommergere Venezia. L'opera non è ancora conclusa e non sono stati neppure effettuati test e collaudi.

Apocalisse Venezia : nel 2100 piazza San Marco sommersa dall'acqua

Venezia sommersa dall'acqua : tra climate change ed errori umani

Venezia sommersa dall’acqua : ‘Situazione drammatica’ : Venezia – Venezia al governo chiede lo stato di calamità. Ieri sera una marea di 187 cm si è fermata a soli 7 cm dalla storica acqua alta del 4 novembre 1966, quando si toccarono i 194 cm. “Chiediamo al Governo di aiutarci, i costi saranno alti. Questi sono gli effetti dei cambiamenti climatici. Il Mose va terminato presto. Oggi scuole chiuse a Venezia e isole”, si legge in una comunicazione del sindaco della città, Luigi Brugnaro. Dopo il picco ...