‘Vattene negro di merda’ | il rugbista azzurro Maxime Mbandà insultato per strada | “non ci

(Di venerdì 29 novembre 2019) La terza linea delle Zebre Parma, nato a Roma da padre congolese e madre italiana, è statoperper il suo colore della pelle Un episodio vergognoso, frasi censurabili che evidenziano come lada fare per annientare il razzismo sia ancora tanta. La vittima di questa vicenda è, terza linea delle Zebre Parma nato a Roma da padre congolese e madre italiana, un cittadino italiano a tutti gli effetti che, per il suo colore della pelle, è stato bersagliato di insulti razzisti. LaPresse/Alfredo Falcone Una vicenda che ha voluto raccontare con un lungo post sui social, provando a sensibilizzare ulteriormente l’ambiente: “Ieri sera, dopo anni che non mi succedeva, ho subito un atto di razzismo. Giusto appunto due giorni fa, rispondendo ad una domanda, dissi che i miei genitori mi avevano insegnato sin da piccolo ad affrontare gli episodi di ...

rtl1025 : ???? 'Sentirsi dire, da cittadino italiano e mulatto quale sono 'Vattene negro di merda, tornatene al tuo paese', mi… - anteprima24 : ** Insulti razzisti a Mbandà, rugbysta di origini sannite: 'Vattene, negro di m...' ** - isabellaisola3 : Il razzismo è una vera e propria merda Un male da estirpare Quello che è successo a Maxime #Mbandà giocatore della… -