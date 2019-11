“Vattene negro di m…” | e il nazionale italiano di rugby Mbandà denuncia

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 29 novembre 2019) Lui è il figlio di un medico congolese e di una donna di un piccolo paese del beneventano, ed è il flanker delladi. Si chiama Maxime, ma per un “coraggioso” razzista è un “di merda”. E lui che nella vita fa il campione di uno sport che non ammette resa incondizionata, stavolta reagisce e. In una giornata in cui il tema razzismo è in prima pagina per l’addio all’Italia della calciatrice Aluko e delle polemiche tra Slavia Praga e Lukaku, mette su Facebook: “Ieri sera dopo anni che non mi succedeva, ho subito un atto di razzismo. Giusto appunto due giorni fa, rispondendo ad una domanda, dissi che i miei genitori mi avevano insegnato sin da piccolo ad affrontare gli episodi di razzismo col sorriso, MA QUESTA VOLTA NO. Questa volta non erano frasi dette da un bambino che avrebbe potuto semplicemente ed ...

