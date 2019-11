Uomini e Donne | Giovanna Abate | Giulio Raselli ha paura che io possa essere troppo

Fonte : blogo

(Di venerdì 29 novembre 2019), intervistata da 'Magazine', in edicola questa settimana, ha raccontato il proprio stato d'animo a poche settimane dalla decisione finale di. La corteggiatrice, ad oggi, non sa se far prevalere il cuore o la mente per timore di una delusione che, in caso di mancata scelta, potrebbe ferirla in maniera profonda: Sono perfettamente divisi. Mi ritengo una persona che ragiona tanto, studia i dettagli e che, a volte, pensa anche. La mente mi spinge a guardare alla situazione in modo razionale, dà voce alle mie paure e al timore che, nonostante i miei sentimenti mi portino da, dall'altra parte non ci sia lo stesso interesse. Poi c’è il cuore, che invece mi suggerisce di continuare a credere in questo rapporto e in lui, perché ne è entrato a far parte e non posso far finta che non sia così. C’è una voce dentro di me che mi dice di ...

FiorellaMannoia : Vi abbraccerei uno ad uno. ??????A Piacenza un evento più unico che raro: un corteo di uomini contro la violenza sull… - ivanscalfarotto : Come governo dovremmo scusarci per queste nomine di soli uomini e impegnarci a che non accada più. È statistica, no… - marcocappato : I blitz antidroga sono peggio che inutili. Dal giorno dopo, nuove bande sostituiscono le vecchie. Nel frattempo, ab… -