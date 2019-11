Università Cattolica | domani open day per facoltà Economia e Medicina

Università : Anelli (Cattolica) - 'ruolo in dialogo per superare accuse 'barbarie'' : Milano, 28 nov. (Adnkronos) - "Il ruolo delle Università, tra i tanti soggetti chiamati in gioco, è ineludibile, sia per concorrere alla costruzione e al riconoscimento delle culture dei contesti nazionali in cui operano, sia per rendere possibile il dialogo con le identità altre, per superare la re

Università : Anelli (Cattolica) - 'ruolo in dialogo per superare accuse 'barbarie'' (2) : (Adnkronos) - Il conflitto, ha continuato il rettore dell'ateneo, "si alimenta della non conoscenza non solo dell’altro, ma anche di sé. L’assenza di una chiara percezione della propria identità e storia collettiva è la premessa del fallimento di qualsiasi tentativo di dialogo tra i popoli, perché p

Università : giovedì in Cattolica a Milano Grasso intervista direttore 'Die Zeit' : Milano, 19 nov. (Adnkronos) - Un dialogo tra giornalisti in Università Cattolica a Milano per parlare di Italia e Germania. giovedì prossimo, 21 novembre, Aldo Grasso, docente dell’Università Cattolica e critico televisivo, intervista il direttore di 'Die Zeit' Giovanni Di Lorenzo in largo Gemelli.

Famiglia : giovedì in Università Cattolica lezione aperta su adozioni (2) : (Adnkronos) - Durante l’incontro si intrecceranno più voci oltre a quella dei ricercatori e degli operatori, compresa quella di una madre adottiva che porterà la propria esperienza rispetto alle difficoltà incontrate nel percorso di adozione e allo scambio avuto con altri genitori adottivi che si tr

Famiglia : giovedì in Università Cattolica lezione aperta su adozioni : Milano, 4 nov. (Adnkronos) - L'Università Cattolica organizza giovedì prossimo 7 novembre una lezione aperta sulle adozioni e gli aiuti possibili alle famiglie adottive. Alla lezione aperta 'Legami adottivi alla prova: accompagnare le famiglie per prevenire esiti fallimentari', in largo Gemelli 1 a

Migranti : a Università Cattolica giornata su accoglienza (5) : (Adnkronos) - Anelli ha spiegato che "nel contesto di una partnership importante con la Fondazione Robert F. Kennedy, da tempo attiva nella tutela dei diritti umani, l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha deciso di impegnarsi ulteriormente per favorire l’adozione di buone pratiche e la ricerca di

Migranti : a Università Cattolica giornata su accoglienza (4) : (Adnkronos) - "Il tema dell’accoglienza e soprattutto dell’integrazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati che giungono nel nostro Paese costituisce una grande sfida per l’intera società, alla quale anche gli ambiti della ricerca scientifica e dell’alta formazione universitaria possono contribuir

Migranti : a Università Cattolica giornata su accoglienza (6) : (Adnkronos) - La giornata di studio ha visto l’attivo coinvolgimento della facoltà di Economia e Giurisprudenza della sede di Piacenza dell’Università Cattolica, che in seno alla collaborazione con la Rfki, ha organizzato diverse iniziative tra cui un convegno per ricordare Giulio Regeni a due anni

Migranti : a Università Cattolica giornata su accoglienza (2) : (Adnkronos) - Ai saluti sono seguiti due panel di lavoro dove si sono confrontati professori dell’Università e rappresentanti delle principali istituzioni e fondazioni che si occupano di tematiche sociali e umanitarie. Il primo panel dal titolo “L’integrazione e l’autonomia in Italia: problematiche

Migranti : venerdì convegno in Università Cattolica su accoglienza (2) : (Adnkronos) - Marialina Marcucci, presidente di Rf Kennedy Human Rights Italia, spiega che "il tema dell’integrazione e della progettazione di interventi articolati che consentano non solo di assistere, ma anche di integrare le persone che arrivano nel nostro Paese necessita di conoscenza e profili

Migranti : venerdì convegno in Università Cattolica su accoglienza : Milano, 23 ott. (Adnkronos) - Una giornata di studio sulle buone pratiche di accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo in Italia. Dopodomani, venerdì 25 ottobre, l'Università Cattolica del Sacro Cuore e la Fondazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia tengono una giornata sul tema, con un

L'Università Cattolica conferisce a Draghi la Laurea honoris causa in Economia. Segui la diretta : L'Università Cattolica del Sacro Cuore conferisce questa mattina a Mario Draghi, presidente della Banca centrale europea, la Laurea honoris causa in Economia. “La Laurea honoris causa in Economia al professor Mario Draghi è il riconoscimento delle sue profonde conoscenze di studioso - ha spiegato il

Ambiente : Università Cattolica presenta piano di adattamento climatico per laghi italiani (4) : (AdnKronos) - Coinvolgendo oltre mille persone, la ricerca ha analizzato la percezione del rischio riguardo ai cambiamenti climatici e la disponibilità dei cittadini a un impegno economico per un utilizzo consapevole del suolo. Cento soluzioni condivise sono state individuate per affrontare la sfida

Ambiente : Università Cattolica presenta piano di adattamento climatico per laghi italiani (2) : (AdnKronos) - Il libro, realizzato con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, delle istituzioni e degli esperti del mondo accademico e ecclesiastico, verrà distribuito gratuitamente nelle scuole e proposto come supporto per chiunque abbia il compito di agire nel settor