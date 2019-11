Una Vita anticipazioni | MARCELINA torna ad Acacias | ecco perché

Fonte : tvsoap

(Di venerdì 29 novembre 2019) Uno strampalato personaggio di Unasta per fare ritorno nelle puntate italiane della telenovela; dopo aver lasciato per un po’ di tempo, la bizzarra domestica(Cristina Platas) si ripresenterà infatti nel quartiere e diventerà un vero e proprio disturbo per la povera Casilda (Marita Zafra). Scopriamo insieme in che modo l’inserviente “tormenterà” la Escolano. Una, news: chi èPrima di addentrarci nellesui futuri episodi, ricordiamo ai nostri lettori chi è; come i più attenti ricorderanno, la donna era apparsa brevemente nel rione e si era letteralmente invaghita di Jacinto (Jona Garcia), il cugino-pastore di Casilda. Tuttavia, la domestica aveva preferito troncare la sua breve liaison, culminata con un bacio, quando l’uomo non si era detto pronto a procedere con un matrimonio dopo soli tre ...

La7tv : #piazzapulita @CarloCalenda: 'In Emilia-Romagna voterei @sbonaccini tutta la vita. Lucia Borgonzoni non ha alcuna e… - XFactor_Italia : .@alecattelan e @damore_marco recitano la traduzione di “Shake The Dust” di #AnisMojgani, una poesia che parla dell… - ItalianAirForce : #UltimOra: è da poco atterrato a #Milano il #C27J dell'#AeronauticaMilitare, decollato da Alghero, per trasportare… -