Un tifoso della Juve racconta come si svolgono gli allenamenti | ' Bernardeschi corre molto'

Serie C - daspo per un tifoso della Cavese : Nelle ultime ore il Questore di Vibo Valentia Annino Gargano ha emesso un provvedimento di daspo nei confronti di un giovane di 25 anni tifoso della Cavese, identificato come responsabile dell’accensione e del lancio di un fumogeno finito sul terreno di gioco il 13 ottobre scorso nello stadio comunale “Razza” di Vibo Valentia e contro la sfida contro il Rende. “Un’azione – è scritto in un comunicato ...

Juventus - Elkann : 'Da tifoso sono molto contento della squadra' : La Juventus sta vivendo un momento molto positivo visti i recenti successi. I bianconeri, mercoledì, hanno ottenuto la qualificazione matematica agli ottavi di finale di Champions League con due giornate di anticipo. Dunque il cambio in estate voluto dalla dirigenza della Juve ha dato i suoi frutti e con Maurizio Sarri la squadra sta proseguendo nel solco del lavoro fatto da Massimiliano Allegri. Certo il tecnico ex Chelsea ha modificato i ...

Ultra della Lazio accoltellano un tifoso del Celtic a Roma : Ultras della Lazio hanno accoltellato un tifoso del Celtic nel pub irlandese The Flann O'Brien, a Roma, in via Nazionale. Lo scrive The Scottish Sun, precisando che la vittima era seduta fuori dal locale. L'aggressione è avvenuta intorno alle 23:30. Sul posto sono accorse le forze dell'ordine e due ambulanze mentre il pub, che era pieno di tifosi del Celtic, è stato chiuso dopo l'incidente.

Calcio : insulti razzisti a giocatore Trapani - Daspo a tifoso della Cremonese : Palermo, 22 ott. (Adnkronos) - Un tifoso della Cremonese è stato denunciato dalla Digos di Trapani per aver rivolto, al termine della gara contro la Cremonese, epiteti razzisti nei confronti dell’attaccante del Trapani Calcio M’bala Nzola. F.D. di 41 anni, è stato sottoposto a Daspo del Questore di

Un tifoso della Juventus mostra sugli spalti lo stemma del Piemonte Calcio di FIFA 20 durante l'ultimo match di campionato : Come ormai saprete, eFootball PES 2020 di Konami si è assicurato la presenza in esclusiva nel gioco di alcuni dei club più importanti al mondo e, tra questi, figura la Juventus.La conseguenza è stata la perdita dei diritti da parte di EA, che non averebbe potuto presentare nel suo FIFA 20 il club bianconero ufficialmente (con loghi, kit di gioco e stadio). All'epoca dell'annuncio di Konami, la community era in trepidante attesa di capire come si ...