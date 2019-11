Un rapporto racconta le fondazioni vicine ai partiti italiani

Fonte : agi

(Di venerdì 29 novembre 2019) L'inchiesta giudiziaria sulla fondazione Open ha riportato alla ribalta il fenomeno delle, delle associazioni politiche e dei think tank vicini aiin Italia. Sono 121 le realtà di questo tipo censite dal 2015 e il 35,64% ha il centrosinistra come area di riferimento, il 23,76% guarda al centrodestra, quelle bipartisan sono il 12,87% e quelle di centro rappresentano il 9,90%. I dati sono contenuti nelOpenpolis-AGI dello scorso anno dal titolo "Cogito ergo sum - Think tank,e associazioni politiche in Italia". Oltre il 52% di queste organizzazioni nasce o come corrente di partito o come progetto di aggregazione politica. Think tank,e associazioni sono spesso diventati il primo passo per fare politica, o per iniziare un percorso di affermazione politica a livello nazionale o locale. L'ascesa di Matteo Renzi e della sua fondazione ...

