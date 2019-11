‘Un mondo senza pena di morte’ | ministri giustizia si riuniscono a Roma

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 29 novembre 2019)– “Ladi morte non e’ la soluzione per creare un ambiente sano di umanita’ e di pace. Il Sudafrica e’ molto impegnato contro ogni forma di intolleranza e di odio. Abbiamo abolito ladi morte da molti anni e lo abbiamo fatto perche’ i cittadini del nostro Paese credono che il modo migliore per avere la meglio sul crimine sia che i colpevoli vengano individuati, giudicati dalla legge per poi essere pero’ accompagnati in un percorso di riabilitazione”. Con l’agenzia Dire il ministro delladel Sudafrica, Ronald Lamola, parla a margine del convegno ‘Per undi morte’, organizzato adalla Comunita’ di Sant’Egidio. Ha citato la Costituzione del Sudafrica post-apartheid anche il presidente della Comunita’, Marco Impagliazzo, animatore della conferenza che ha messo a ...

borghi_claudio : Gualtieri: 'dovete chiedervi se sarebbe meglio un mondo con il MES o senza' SENZA!!!! In tutto il mondo c'è una BAN… - caritas_milano : #29novembre #BlackFriday La povertà non fa sconti. Qualcuno di black ha solo il futuro. Un gesto di solidarietà… - fattoquotidiano : Clima, Parlamento Ue: “Esiste un’emergenza ambientale in tutto il mondo. Commissione preveda a bilancio fondi per c… -