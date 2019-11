Un giorno di pioggia a New York aggiunge qualcosa di nuovo al mito di Manhattan

«Un giorno di pioggia a New York» : il ritorno al cinema di Woody Allen : “Un Giorno di pioggia a New York” - Timothée Chalamet e Elle FanningUna scena con Elle Fanning di “Un Giorno di pioggia a New York”“Un Giorno di pioggia a New York”Jude Law e Elle Fanning in “Un Giorno di pioggia a New York”Woody Allen sul setTimothée Chalamet e Elle Fanning in “Un Giorno di pioggia a New York”Sembra quasi un destino che Un Giorno di pioggia a New York esca nel mezzo di queste giornate così uggiose. Ma, almeno lì, nella Grande ...

Un giorno di pioggia a New York - un nuovo gioiello per Woody Allen : Un carosello sentimentale tra giovani sofisticati: una perla che in America nessuno vedrà. Ed è un vero peccato

Un giorno di pioggia a New York - Woody Allen ritorna alle origini. Il suo film è una poesia romantica : Si muove qualunque cosa sopra e sotto la battente pioggia newYorkese: una coppia di giovani innamorati travolta dagli eventi, il cielo indeciso su quale colore assumere, e la città, quella metropoli antica e sempre nuova senza la quale non esisterebbe Woody allen. Che per fortuna esiste, e ci ha regalato una commedia dal tocco inconfondibile. A Rainy Day in New York – Un giorno di pioggia a New York è tutto questo, ed è tanto. Rischiavamo ...

"Un giorno di pioggia a New York" è il solito Woody Allen. Per fortuna : “Il solito Woody Allen”. Saranno in molti, forse, a liquidare così “Un giorno di pioggia a New York”, ultimo parto di un ottantreenne che ci ha rischiarato la vita da stakanovista della leggerezza intelligente. Esce in Italia il 28 novembre. Ed esce solo perché i distributori europei (da noi Lucky Red) non si sono fatti contagiare dal livore persecutorio che il trip da #MeToo ha reso prassi corrente per i ...

