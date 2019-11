Ultime Notizie Roma del 29-11-2019 ore 17 | 10

Ultime Notizie Roma del 29-11-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studiando Giuliano Ferrigno politica in apertura il premier Conte copre l’Italia di bugie con il fondo salva-stati sono a rischio i soldi degli italiani sono le parole in un’intervista alla stampa del leader della Lega Matteo Salvini che torna Quindi ad attaccare il presidente del consiglio sul Mes il premier vuole querelarmi aggiungere si metta in fila prima viene Carola ...

Ultime Notizie Roma del 29-11-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno cronaca in apertura svolta nelle indagini per il delitto a Roma di Luca sacchi ti carabinieri hanno notificato un’ordinanza Che dispone misure cautelari nei confronti di 5 persone Per questo c’è anche Anastasia la fidanzata della vittima colpita alla misura dell’obbligo di presentazione in caserma per gli ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Reggio Calabria : grave incidente - un morto e 2 feriti : Ultime notizie, Ultim'ora oggi Reggio Calabria: grave incidente stradale avvenuto stamane, con un morto e due feriti, 29 novembre 2019,

Ultime Notizie Roma del 29-11-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale informazione Gabriella Luigi in studio in apertura decreto fisco lo sconto sulle sanzioni per i ritardatari di Imu e tasi e il taglio Al 5% dell’IVA sugli assorbenti biodegradabili queste le principali novità del decreto fiscale in discussione questa mattina la camera nessun aumento gli stipendi dei vertici del Ministero dell’Economia assicurano dal dicastero non si plachi intanto lo scontro sulla ...

Pensioni Ultime Notizie : Modello Red in scadenza a dicembre. La data : Pensioni ultime notizie: Modello Red in scadenza a dicembre. La data Stando a quanto riportato dal Messaggio Inps n. 4430/2019, si avvicina la scadenza per la presentazione del Modello Red semplificato, che sono tenuti a presentare i pensionati con reddito di lavoro autonomo e divieto di cumulo. Ciò in base all’articolo 10 del Dlgs n. 503/1992, in cui si afferma che le quote delle Pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni ...

Ultime Notizie Roma del 29-11-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno della visione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio ieri visita a sorpresa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Afghanistan da dove ha annunciato la ripresa dei negoziati di pace con i talebani vogliono un accordo e ci stiamo incontrando con loro ha detto il presidente statunitense a Kabul Trump ha confermato la sua intenzione di ridurre la presenza di soldati ...

Governo Ultime Notizie : Salva Stati - Salvini chiede intervento Mattarella : Governo ultime notizie: Salva Stati, Salvini chiede intervento Mattarella Governo ultime notizie – Altro durissimo scontro politico sul Fondo Salva Stati e la riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità, di cui vi abbiamo già parlato qualche giorno fa in questo nostro articolo, tra il leader dell’opposizione e numero uno della Lega Matteo Salvini ed il capo del Governo Giuseppe Conte. Mentre il presidente del Consiglio ...

