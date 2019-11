Uccide l’amante incinta Il padre lo giustifica | “Le donne mandano gli uomini fuori di

Viene ingaggiato per Uccidere l’amante del marito ma poi se ne innamora : Un uomo in Brasile, Carlos Roberto de Jesus era stato ingaggiato da una donna per uccidere l’amante del marito dopo che aveva scoperto il tradimento. L’uomo, dopo aver preso l’incarico e dopo aver pattuito con la donna la somma per tale incarico, ha iniziato a pedinare la donna e si è subito accorto che si trattava di una donna bellissima. Giorno dopo giorno e pedinamento dopo pedinamento il killer si è innamorato della donna tanto da ...

Uccide l’amante incinta. Il padre lo difende : “Le donne vogliono la parità” : Ana Maria Lacramioara Di Piazza, 30 anni, è stata uccisa a coltellate il 22 novembre. Poche ore dopo i carabinieri hanno fermato l’assassino: Antonino Borgia, 51 anni, un imprenditore di Partinico con il quale la vittima aveva una relazione. L’imprenditore ha ucciso l’amante, che minacciava di rivelare tutto alla moglie dell’imprenditore. Il corpo della donna è stato ritrovato nelle campagne tra Balestrate e Partinico, lungo la statale 113. ...

Uccide l’amante incinta - la moglie : «Una giornata di follia - chiedo scusa ma non lo abbandono» : «Un mostro, un orco, come lo hanno definito in tutte le maniere possibili immaginabili, in perché quella giornata lo è stato, non lo nego, è stato tutto questo. Però nella sua passata vita, nei suoi diciotto anni con me non lo era». Sono le parole rilasciate a News Mediaset di Maria Cagnina, la moglie di Antonino Borgia, l’uomo che ha ucciso a coltellate e bastonate l’amante Ana Maria Lacramioara Di Piazza a Partinico, in provincia ...