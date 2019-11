Tumori | le nuove cure partono dall’esplorazione spaziale

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 29 novembre 2019) La cura deiè connessa all’esplorazione: è l’idea di un nuovo studio nato dalla collaborazione tra quattro dipartimenti dell’Università Sapienza di Roma, l’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli e l’Istituto superiore di sanità. L’obiettivo è quello di simulare la vita nello spazio per comprendere meglio il funzionamento delle cellule colpite da un tumore: è stato così osservato cosa accade alle cellule (in coltura) in condizione di assenza di gravità simulata. I risultati, pubblicati sulla rivista ‘Nature Npj Microgravity’, dimostrano l’importanza dei fattori biofisici nella definizione distrategie terapeutiche contro il cancro. “La perdita della forza di gravità, universalmente presente durante l’evoluzione degli organismi, ha un effetto sulla struttura delle cellule – la ...

