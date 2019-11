Treviso | la 17enne scomparsa ha chiamato | ' Sto bene' | la mamma | ' L' hanno costretta'

Treviso - 17enne scomparsa chiama casa : Sto bene. La mamma : L'hanno costretta : Dopo giorni di silenzio, Letizia Diana David ha chiamato la madre. "Sto bene. Sono felice e non torno più a casa. Tu devi ritirare le denunce perché quello che hai scritto è falso", ha detto alla mamma che aspetta con ansia sua figlia 17enne. La giovane è scappata da casa la scorsa domenica: aveva detto che sarebbe andata a messa, ma non ha più fatto ritorno. E da quel momento della 17enne di origine romena e residente a Conegliano (Treviso) si ...

Treviso - 17enne di Conegliano fugge con un uomo conosciuto in chat - la mamma : 'Aiutateci' : Letizia Diana David, 17 anni, manca dalla sua Conegliano (Treviso) da ormai cinque giorni. Se n'è andata di casa con un uomo di 27 anni, convinta di aver trovato l'amore della sua vita. Ma potrebbe essere finita nelle mani di una persona senza scrupoli, uno sfruttatore pronto a portarla lontano dai suoi affetti e a farla prostituire in Germania. La mamma della ragazzina, Ioana Botezatu, 47 anni, su Facebook ha lanciato un disperato appello: ...

"Mia figlia è scappata con un uomo conosciuto in chat. Lui la fa prostituire" : 17enne scomparsa a Treviso : “Mia figlia è scappata con un uomo conosciuto in chat. Lui la fa prostituire”. Una fuga da casa a 17 anni nella convinzione di avere incontrato il grande amore su un gruppo Whatsapp e poi di lei più nessuna notizia, da ormai tre giorni. Accade a Conegliano, in provincia di Treviso, dove la mamma di Letizia Diana non riesce a darsi pace, convinta che sua figlia sia finita nelle mani di uno sfruttatore. A riportare la ...

Treviso - 17enne fugge con l'uomo della chat : Lui la fa prostituire : È uscita di casa domenica mattina dicendo che sarebbe andata a messa, ma non ha più fatto ritorno. E da quel momento la famiglia di Letizia Diana David, 17enne di origine romena e residente a Conegliano (Treviso), sta vivendo un incubo. "È andata via con un giovane di 27 anni, che ha conosciuto su un gruppo WhatsApp. Lui vive in Germania e ho paura che sia uno sfruttatore, che l’abbia presa per farla prostituire. Sono terrorizzata e temo per la ...

Treviso - 17enne fugge con uomo della chat : "Lui la fa prostituire" : Giorgia Baroncini Letizia Diana David, 17enne di origine romena e residente a Conegliano, potrebbe essere in Germania. La denuncia della madre: "Sono terrorizzata, ho paura sia uno sfruttatore" È uscita di casa domenica mattina dicendo che sarebbe andata a messa, ma non ha più fatto ritorno. E da quel momento la famiglia di Letizia Diana David, 17enne di origine romena e residente a Conegliano (Treviso), sta vivendo un incubo. "È ...

Treviso : su sparizione 17enne indagini a 360° : Treviso, 27 nov. (Adnkronos) - "Domenica mattina abbiamo ricevuto la denuncia della madre dell'allontanamento da casa della figlia, da allora la stiamo cercando, le indagini sono a 360 gradi, e vanno in tutte le strade possibili. Per il momento non abbiamo notizie, stiamo facendo il possibile". Lo s