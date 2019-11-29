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Traffico Roma del 29-11-2019 ore 20 | 00

Traffico Roma del 29-11-2019 ore 20 | 00 SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE ...

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Traffico Roma del 29-11-2019 ore 20:00 (Di venerdì 29 novembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE INCARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E PROSEGUENDORALLENTAMENTI TRA TIBURTINA E LA A24 RM-TE.  RALLENTAMENTI E CODE SU VIA C.COLOMBO TRA VITINIA E  VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA..  CI SPOSTIAMO SU VIA DEL FORO ITALICO,TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A TRATTI PER Traffico VERSO SAN GIOVANNI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA E PROSEGUENDO SULLA TANG. ALTRE FILE TRA VIA TIBURTINA E LA A24 RM- TE.  RESTA CHIUSA LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, ALL’ALTEZZA DI PONTE LANCIANI IN DIREZIONE DELLA SALARIA A CAUSA DI UN VEICOLO CHE SI E’ RIBALTATO, IL Traffico E’ DEVIATO SU VIA DEI MONTI TIBURTINI,.  SECONDO WEEKEND DI LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHE SARA’ CHIUSA CONTINUATIVAMENTE DALLE 21:00 DI QUESTA SERA FINO ALLE 9:00 DI ...
Fonte : romadailynews

twitterPLRomaCapitale : #Roma: Via Appia Nuova, fra via Albano e via dell'Arco di Travertino, #traffico rallentato causa #incidente in direzione G.R.A. - PLRomaCapitale : #Roma: Via Prenestina altezza via Vico Equense, #traffico rallentato causa #incidente. - romadailynews : Traffico Roma del 29-11-2019 ore 20:00: SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA… -

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