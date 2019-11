Traffico Roma del 29-11-2019 ore 19 | 00

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 29 novembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAFIUMICINO E LANINA, STESSA SITUAZIONE INCARREGGIATA INTERNA TRA CASAL DEL MARMO E SALARIA, QUI ANCHE PER INCIDENTE E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E APPIA. SI STA’ IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO ANULARE IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SU VIA AURELIA CODE A TRATTI IN USCITA DALLA CITTA’ DA VIA DEI CASALI SANTOVETTI A VIA DELLA MAGLIANELLA, OLTRE ALE’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE. RALLENTAMENTI E CODE SU VIA C.COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. ALTRE CODE SU VIA PONTINA IN DIREZIONE DELLA CITTA’DA VIA FILIPPO CLEMENTI A VIA DI VALLERANELLO. CI SPOSTIAMO SU VIA DEL FORO ITALICO,TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A TRATTI PERVERSO SAN GIOVANNI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA E PROSEGUENDO SULLA TANG. ALTRE FILE TRA VIA TIBURTINA E LA A24 ...

PLRomaCapitale : #Roma: Via Appia Nuova, fra via Albano e via dell'Arco di Travertino, #traffico rallentato causa #incidente in direzione G.R.A. - PLRomaCapitale : #Roma: Via Prenestina altezza via Vico Equense, #traffico rallentato causa #incidente.