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Traffico Roma del 29-11-2019 ore 18 | 00

Traffico Roma del 29-11-2019 ore 18 | 00 Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’.  ANCHE SUL RACCORDO ANULARE ...

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Traffico Roma del 29-11-2019 ore 18:00 (Di venerdì 29 novembre 2019) Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’.  ANCHE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASAL DEL MARMO E SALARIA, QUI ANCHE PER INCIDENTE E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E APPIA. SI STA’ IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO ANULARE IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SU VIA AURELIA CODE A TRATTI IN USCITA DALLA CITTA’ DA VIA DEI CASALI SANTOVETTI A VIA DELLA MAGLIANELLA, OLTRE AL Traffico E’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.  RALLENTAMENTI E CODE SU VIA C.COLOMBO TRA VITINIA E  VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.  CI SPOSTIAMO SU VIA DEL FORO ITALICO,TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A TRATTI PER Traffico VERSO SAN GIOVANNI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA E PROSEGUENDO SULLA TANG. ALTRE FILE TRA VIA TIBURTINA E LA A24 RM- TE. RESTA CHIUSA ...
Fonte : romadailynews

twitterPLRomaCapitale : #Roma: Via Appia Nuova, fra via Albano e via dell'Arco di Travertino, #traffico rallentato causa #incidente in direzione G.R.A. - PLRomaCapitale : #Roma: Via Prenestina altezza via Vico Equense, #traffico rallentato causa #incidente. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 29-11-2019 ore 18:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

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