PLRomaCapitale : #Roma: Via Appia Nuova, fra via Albano e via dell'Arco di Travertino, #traffico rallentato causa #incidente in direzione G.R.A. - PLRomaCapitale : #Roma: Via Prenestina altezza via Vico Equense, #traffico rallentato causa #incidente. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 29-11-2019 ore 18:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
Dalla Rete Google NewsTraffico Roma del 29-11-2019 ore 16:30 - RomaDailyNews
Traffico Roma del 29-11-2019 ore 16:30 RomaDailyNews
Traffico Roma del 29-11-2019 ore 17 : 30 : Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’. ANCHE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E APPIA. SI STA’ IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO ANULARE IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SU VIA AURELIA CODE A TRATTI IN USCITA DALLA CITTA’ DA VIA DEI ...
Traffico Roma del 29-11-2019 ore 17 : 00 : Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’. ANCHE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E APPIA. RALLENTAMENTI E CODE SU VIA C.COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. CI SPOSTIAMO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A TRATTI PER Traffico VERSO ...
Traffico Roma del 29-11-2019 ore 16 : 30 : Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ IN PARTICOLARE SU VIA CASSIA E SU VIA FLAMINIA.. ANCHE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, OLTRE AL Traffico E’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE, ALTRE FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. RALLENTAMENTI E CODE SU VIA C.COLOMBO PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE 25 ...
Traffico Roma del 29-11-2019 ore 15 : 30 : Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ IN PARTICOLARE SU VIA CASSIA E SU VIA FLAMINIA.. ANCHE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, OLTRE AL Traffico E’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE, ALTRE FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. RALLENTAMENTI E CODE SU VIA C.COLOMBO PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE 25 ...
Traffico Roma del 29-11-2019 ore 14 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E VIA APPIA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E LA A24-RM-TE. RALLENTAMENTI E CODE SU VIA C.COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VITINIA IN DIREIZONE DEL CENTRO CITTA’. SU VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE NEI PRESSI DI VIA VICO EQUENSE NELLE DUE DIREZIONI, PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA PRATOLUNGO CASILINO DOVE PER ...
Traffico Roma del 29-11-2019 ore 13 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E VIA APPIA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E LA A24-RM-TE. RALLENTAMENTI E CODE SU VIA C.COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VITINIA IN DIREIZONE DEL CENTRO CITTA’. SU VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE NEI PRESSI DI VIA VICO EQUENSE NELLE DUE DIREZIONI, PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA PRATOLUNGO CASILINO DOVE PER ...
Traffico Roma del 29-11-2019 ore 12 : 30 : INCIDENTE CON DISGI AL Traffico SU VIALE TRASTEVERE ALL’INCROCIO CON VIA CESARE PASCARELLA CODE PER Traffico SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI RALLENTAMENTI VERSO Roma CENTRO SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA E POI SULLA VIA AURELIA DA VIA DELLA STAZIONE AURELIA VIA SAN PANCRANZIO A Roma SUD, RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTEL Roma E CASTEL DI DECIMA VERSO IL CENTRO E CODE SEMPRE ...
Traffico Roma del 29-11-2019 ore 11 : 30 : INCIDENTE CON DISGI AL Traffico SU VIALE TRASTEVERE ALL’INCROCIO CON VIA CESARE PASCARELLA CODE PER Traffico SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI RALLENTAMENTI VERSO Roma CENTRO SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA E POI SULLA VIA AURELIA DA VIA DELLA STAZIONE AURELIA VIA SAN PANCRANZIO A Roma SUD, RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTEL Roma E CASTEL DI DECIMA VERSO IL CENTRO E CODE SEMPRE ...
Traffico Roma del 29-11-2019 ore 10 : 30 : INCIDENTE CON CODE SU VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE, IN PROSSIMITA’ DI VIA ITALO CALVINO CODE PER Traffico SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST. RALLENTAMENTI VERSO Roma CENTRO SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA E POI SULLA VIA AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA. SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMAENTI E CODE ...
Traffico Roma del 29-11-2019 ore 10 : 00 : INCIDENTE CON CODE SU VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE, IN PROSSIMITA’ DI VIA ITALO CALVINO CODE PER Traffico SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST. RALLENTAMENTI VERSO Roma CENTRO SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA E POI SULLA VIA AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA. SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMAENTI E CODE ...
Traffico Roma del 29-11-2019 ore 09 : 30 : SULLA METRO A RIAPERTA LA STAZIONE SFURIO CAMILLO INCIDENTE CON CODE SU VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE, IN PROSSIMITA’ DI VIA ITALO CALVINO CODE PER Traffico SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST. RALLENTAMENTI VERSO Roma CENTRO SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA E POI SULLA VIA AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ...
Traffico Roma del 29-11-2019 ore 09 : 00 : INCIDENTI CON CODE SU VIALE DI TOR BELLA MONACA DA VIA DI TORRE NOVE AL RACCORDO ANUALRE E SU VIA AURELIA ANTICA TRA VIA LEONE XIII E VIA DELL FORNACI VERSO IL CENTRO CITTA’ A NORD DELLA CAPITALE FILE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST. CODE A TRATTI VERSO Roma CENTRO ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA E POI ...
Traffico Roma del 29-11-2019 ore 08 : 30 : INCIDENTI CON CODE SU VIALE DI TOR BELLA MONACA DA VIA DI TORRE NOVE AL RACCORDO ANUALRE E SU VIA AURELIA ANTICA TRA VIA LEONE XIII E VIA DELL FORNACI VERSO IL CENTRO CITTA’ A NORD DELLA CAPITALE FILE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST. CODE A TRATTI VERSO Roma CENTRO ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA E POI ...
Traffico Roma del 29-11-2019 ore 08 : 00 : SU VIALE DI TOR BELLA MONACA CODE PER INCIDENTRE DA VIA DI TORRE NOVE AL RACCORDO ANUALRE ALTRO INCIDENTE CON CODE SU VIA AURELIA ANTICA TRA VIA LEONE XIII E VIEA DELL FORNACI VERSO IL RACCORDO Traffico INTENSO SULLE ALTRE STRADE ED AUTOSSTRADE IN INGRESSO A Roma A NORD DELLA CAPITALE FILE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST. CODE A TRATTI VERSO Roma CENTRO ANCHE SULLA ...
Traffico Roma del 29-11-2019 ore 07 : 30 : C’E’ MOLTO Traffico SU STRADE ED AUTOSSTRADE IN INGRESSO A Roma A NORD DELLA CAPITALE FILE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST. CODE A TRATTI VERSO Roma CENTRO ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA E POI SULLA VIA AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA. SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODA SUL PERCORSO URBANO DELLA ...