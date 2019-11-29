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Traffico Roma del 29-11-2019 ore 10 | 00

Traffico Roma del 29-11-2019 ore 10 | 00 INCIDENTE CON CODE  SU VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE, IN PROSSIMITA’ DI VIA ITALO CALVINO  CODE PER ...

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Traffico Roma del 29-11-2019 ore 10:00 (Di venerdì 29 novembre 2019) INCIDENTE CON CODE  SU VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE, IN PROSSIMITA’ DI VIA ITALO CALVINO  CODE PER Traffico SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI  E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST. RALLENTAMENTI  VERSO Roma CENTRO SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DAL RACCORDO ANULARE  A VIA DI GROTTAROSSA E POI SULLA VIA AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA.  SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMAENTI  E CODE DA VIA DELLE VALLI ALLA SALARIA  VERSO LO STADIO OLIMPICO. A Roma SUD,  RALLENTAMENTI  SULLA PONTINA ALTEZZA  TOR DE CENCI VERSO IL CENTRO  E IN CENTRO E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE DI PROTESTA CON CORTEO,  I MANIFESTANTI SONO PARTITI DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, L’ARRIVO E’ PREVISTO  IN PIAZZA DEL POPOLO DOPO AVER PERCORSO TRA LE ALTRE VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, VIA BARBERINI, VIA SISTINA,  VIALE DELLA TRINITA’ DEI MONTI E VIALE D’ANNUNZIO. ...
Fonte : romadailynews

twitterromadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 29-11-2019 ore 10:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - raffo1900 : A Roma 51 arresti per traffico di cocaina e hashish. A capo del clan c’era Diabolik, l’ultrà della Lazio assassinat… - zazoomnews : Traffico Roma del 29-11-2019 ore 07:30 - #Traffico #29-11-2019 #07:30 -

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