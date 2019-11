Fonte : romadailynews

(Di venerdì 29 novembre 2019) SULLA METRO A RIAPERTA LA STAZIONE SFURIO CAMILLO INCIDENTE CON CODE SU VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE, IN PROSSIMITA’ DI VIA ITALO CALVINO CODE PERSULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST. RALLENTAMENTI VERSOCENTRO SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA E POI SULLA VIA AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA. SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMAENTI E CODE DALLO SVINCOLO A24 ALLA SALARIA VERSO LO STADIO OLIMPICO. SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E LA NOMENTANA E TRA CASILINA ED APPIA E IN ESTERNA A TRATTI TRA PRENESTINA E BUFALOTTA ASUD, RALLENTAMENTI SULLA PONTINA DA TOR DE CENCI A VIALE CARLO LEVI , FILE ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 29-11-2019 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - PLRomaCapitale : #traffico #Roma: Ponte Matteotti -Lungotevere Arnaldo da Brescia, #chiusura temporanea causa lavori in direzione Lungotevere delle Armi. - muoversintoscan : ??In #A1 rallentamenti per traffico tra Inizio Compl. Impruneta e Incisa - Reggello verso Roma #viabiliTOS -