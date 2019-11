Traffico Roma del 29-11-2019 ore 09 | 00

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 29 novembre 2019) INCIDENTI CON CODE SU VIALE DI TOR BELLA MONACA DA VIA DI TORRE NOVE AL RACCORDO ANUALRE E SU VIA AURELIA ANTICA TRA VIA LEONE XIII E VIA DELL FORNACI VERSO IL CENTRO CITTA’ A NORD DELLA CAPITALE FILE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST. CODE A TRATTI VERSOCENTRO ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA E POI SULLA VIA AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA. SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMAENTI E CODE DALLA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO. SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA CASILINA ED APPIA E IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA ASUD, RALLENTAMENTI SULLA PONTINA DA TOR DE CENCI ALLA ...

Agenzia_Ansa : #Diabolik era a capo della banda che inondava #Roma di #droga Operazione #Gdf, 51 arresti, 'batteria' picchiatori p… - Radio1Rai : ??Gerarda Pantalone a @Radio1VivaVoce: 'A #Roma c'è spazio per tutti perché il traffico della #droga assume delle pr… - LuceverdeRoma : ???? #Roma #traffico- Viadotto della Magliana code fra Via Laurentina e Via del Mare> Autostrada Roma-Aeroporto di F… -