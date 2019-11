Torna la 100 km dei campioni | il Motor Ranch di Valentino Rossi si veste a festa | saranno

Fonte : sportfair

(Di venerdì 29 novembre 2019) Oggi si è svolta la prima sessione di prove libere non obbligatoria, da domani invece si comincerà a fare sul serio Come ogni anno,puntuale l’appuntamento con la ‘100 km dei‘, atteso appuntamento organizzato danel suodi Tavullia. Giunta alla sesta edizione, la rassegna del Dottore vedrà al via quest’anno ben 42 piloti suddivisi in 21 coppie, che domani verranno divise in quattro gruppi per svolgere sessioni di prove libere di 15 minuti ciascuna. Già oggi la pista si è animata con alcuni partecipanti, saliti in sella alle proprie moto per prendere confidenza con il tracciato nel corso di una sessione non obbligatoria. Nel pomeriggio di domani invece andranno in scena le qualifiche che decreteranno la griglia di partenza della ‘100km dei’, che scatterà domenica alle ore 14. Domani sera invece ...

24emilia : RT @ProvinciadiRE: DOMANI TORNA IL SALONE DELL'ORIENTAMENTO ?? Decimo anno per l'iniziativa promossa dalla Provincia per accompagnare oltre… - napoletano1962 : RT @_rafaholic: Tutti: okay ora la appoggia in rete Io: no la tira fuori 100% ora tira una missilata che sbatte sul palo interno, torna ind… - SmartCity4Italy : Torna il “#5GItaly”. Smart city, servizi innovativi e crescita economica dal #5G. Oltre 100 speaker dall’Italia e d… -