Ti ricordi… Il “Pocho” Lavezzi che oggi lascia il calcio ma rimane nel cuore di Napoli

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 novembre 2019) Le corse velocissime, un po’ sgraziate, con la faccia da scugnizzo e i capelli lunghi al vento, un po’ tamarri. I capitomboli per le entrate degli avversari che però finivano in una capriola, e la corsa che continuava: Ezequieldetto il Pocho è stato il più napoletano dei napoletani del nuovo corso azzurro targato De Laurentiis. E per questo il più amato, anche, che nelnon ci gioca più da 7 anni e ha deciso di appendere le scarpette al chiodo dopo i tre anni dorati all’Hebei. Tanti i tributi, tanti i ricordi sui social e sui siti a tema di ex compagni, tifosi e addetti ai lavori. È stato, e probabilmente continuerà a essere il più amato del nuovo corso: più di Hamsik, più di Cavani, più di Higuain. Perché è stato il più scugnizzo, portatore finora unico di una napoletanità mai eguagliata né superata: né dal buon Hamsik, mai sopra le righe, né da ...

