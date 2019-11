The Witcher | il produttore esecutivo della serie Netflix parla dell' impressionante lavoro

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 29 novembre 2019) L'imminente adattamento di Thediarriverà il 20 dicembre, e mentre ci sono stati un paio di trailer, poster, la stragrande maggioranza di quello che sappiamoproviene da interviste con la showrunner, i produttori e il cast. Ora, in una recente intervista che ComicBook.com ha condotto con ilTomek Bagiński, Henry Cavill è stato fortemente elogiato per il ruolo di Geralt di Rivia."Riguardo Henry, come è diventato Geralt, come ha abbracciato questo personaggio, è diventato letteralmente questo personaggio", ha detto Bagiński. "Per molte settimane è stato sul set, per poter essere più vicino al mondo di The", ha aggiunto. "Era lì. È diventato questo personaggio ... e non capita molto spesso di vedere un attore così impegnato nel suo ruolo, ed è stato bellissimo. È stato davvero grandioso".LaThedi...

