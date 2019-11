Terrorismo | Khan già condannato Bufera in Uk | ' Perché era libero?'

L'attentatore di Londra è Usman Khan : già condannato per Terrorismo - era in libertà vigilata : Si chiamava Usman Khan, aveva 28 anni ed era in libertà vigilata dopo una condanna per terrorismo l’attentatore che ieri sul London Bridge ha accoltellato i passanti uccidendone 2 e ferendone 3 prima di venire ucciso dalla polizia.Khan aveva partecipato ad un complotto per attaccare la Borsa di Londra nel 2010. Allora 19enne, l’attentatore del London Bridge era il più giovane di un gruppo di nove estremisti, provenienti ...

