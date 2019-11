Terremoto Albania | mamma e tre figli trovati morti sotto le macerie | erano abbracciati

Terremoto Albania - su GoFundMe attive oltre mille campagne di raccolta fondi. E l’Italia è tra i paesi più solidali : Il Terremoto, di magnitudo 6,4, che ha colpito l’Albania prima dell’alba di martedì è stato il più potente sisma degli ultimi decenni. La terra continua a tremare e purtroppo aumenta di giorno in giorno il numero delle persone decedute durante la scossa. Il nostro paese è stato tra i primi a recarsi nei luoghi del terremoti: centinaia di uomini e mezzi partiti per prestare soccorso e assistenza alla popolazione albanese. Ma non ...

Terremoto Albania - morti salgono a 49 : 8.10 Si aggrava ancora il bilancio delle vittime del forte Terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito l'Albania. Il numero dei morti è infatti salito a 49. Tra le vittime anche una madre con i suoi tre figli, di cui due gemelli,morti sotto le macerie, a Durazzo. Lo riporta il sito di informazione "Balkan Web". E la terra continua a tremare per il susseguirsi di nuovi eventi sismici. Le squadre di soccorso continuano a lavorare alla ricerca di ...

Terremoto Albania - nuova scossa di 4.8 : 00.32 Una nuova forte scossa di magnitudo 4.8 è stata registrata a pochi chilometri a Nord di Durazzo. Lo riferisce il ministero della Difesa albanese. La scossa, ha constatato l'Ansa, è stata avvertita distintamente anche nella capitale Tirana.

Terremoto in Albania - a rischio anche l’Italia. L’allarme degli esperti : “prevenire è possibile - per salvare vite e beni” : Con l’attenzione nazionale ancora focalizzata sulla modestissima sequenza sismica del Beneventano, la catena montuosa delle Dinaridi-Albanidi, ubicate sul margine orientale dell’Adriatico, è stata repentinamente scossa da importanti fenomeni sismici, liberando di colpo l’enorme quantità di energia sismica accumulata nel corso di pregressi e lunghi lassi temporali. E’ opportuno rilevare come fenomeni sismici di tale rilevanza sfuggano ancora oggi ...

Terremoto Albania : la Toscana mette a disposizione 149 posti letto per i pazienti gravi : La Toscana è pronta a mettere a disposizione 149 posti letto per rispondere alle eventuali necessità derivanti dagli effetti del Terremoto che ha colpito l’Albania. Inoltre la nostra Regione rende disponibile un elicottero e ha messo in stato di preallerta una sorta di pronto soccorso mobile che potrà essere attivato sul posto. E’ questo l’esito della ricognizione effettuata oggi dalla Centrale Operativa 118 di Pistoia-Empoli ...

Terremoto - “In Albania ci sono tantissimi tifosi dell’Inter” : il messaggio del club nerazzurro al popolo albanese : Il calcio unisce, sempre. Basta volerlo. “In Albania ci sono tantissimi tifosi dell’Inter. A loro, ai loro cari e a tutto il popolo albanese vanno i nostri pensieri in questi giorni di grande difficoltà“: così il club nerazzurro sul proprio profilo Twitter ha voluto esprimere la propria vicinanza e solidarietà al popolo albanese, gravemente colpito da un forte Terremoto, al quale sono seguite diverse repliche. A corredo di ...

Terremoto in Albania : l’Università degli Studi dell’Aquila pronta ad inviare aiuti : Dal primo momento successivo al sisma, che ha duramente colpito l’Albania – come si legge in una nota dell’Ateneo -, l’Università degli Studi dell’Aquila ha espresso solidarietà al popolo albanese inviando una nota al Rettore dell’Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana, offrendo aiuto logistico per gestire le prime fasi dell’emergenza tramite l’eventuale invio del ...

Terremoto in Albania - calca di persone in fila per il pane allo stadio di Durazzo : le immagini : Centinaia di persone si sono messe in coda allo stadio di Durazzo, in attesa di ricevere il pane attorno alle auto di volontari che portano aiuti. Il campo-tende allestito nei giorni scorsi è praticamente deserto, “sono scappati tutti oggi dopo la scossa”, racconta un ragazzo, mentre altri sfollati lasciano un’altra struttura di emergenza a bordo di pullman e ogni altro mezzo possibile. Il Ministero della Difesa ha reso noto, ...

Terremoto Albania : salgono a 47 i morti - 150 posti disponibili negli ospedali della Puglia : Sale a 47 il bilancio delle vittime del violento Terremoto in Albania. Gli ultimi quattro corpi ritrovati sono quelli di una mamma con i suoi tre bambini, estratti dalle macerie della loro villetta di tre piani a Durazzo dai vigili del fuoco italiani. Ci sarebbe ancora un disperso. Ambasciatore d’Italia nelle zone terremotate Solidarietà e vicinanza dell’Italia al popolo albanese colpito dal devastante Terremoto di martedì notte: è ...

Terremoto in Albania : ressa per il pane nello stadio di Durazzo : È ressa per il pane nei pressi dello stadio di Durazzo: decine di persone si accalcano attorno alle auto di volontari che portano aiuti, mentre altre si accalcano lungo le inferriate di una scuola dove arrivano derrate alimentari e generi di prima necessità. Lo ha constatato l’agenzia di stampa Ansa.Il campo tende allestito nei giorni scorsi è praticamente deserto, “sono scappati tutti oggi dopo la scossa”, ...