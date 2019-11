Stati Generali la seconda puntata con l’imitazione del premier Conte evideo

Programmi TV di stasera - giovedì 28 novembre 2019. Su Rai3 nuovo appuntamento con gli «Stati Generali» di Serena Dandini : Serena Dandini Rai1, ore 21.35: La famiglia Von Trapp – Una vita in musica Film di Ben Verbong del 2015, con Matthew Macfadyen, Rosemary Harris, Eliza Bennett, Yvonne Catterfeld. Prodotto in Usa/Germania/Austria. Durata: 95 minuti. Trama: L’anziana Agathe von Trapp racconta la sua vita alla giovane nipote americana Kirsty: Agathe, con una grande passione per il canto, è cresciuta in Austria con i numerosi fratelli e sorelle e, alla morte ...

M5s - D’Uva : “Faremo Stati Generali a marzo - struttura facilitatori a buon punto” : “Faremo gli Stati generali, probabilmente a marzo, ma quello che mi sta più a cuore, la struttura dei facilitatori, è già a buon punto”. A dirlo è Francesca D’Uva, capogruppo del M5s alla Camera, a margine dell’evento di illuminazione di Montecitorio in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Il deputato non si espone per quanto riguarda le regionali: “bisogna chiedere ai ...

Stati Generali - Serena Dandini meno rossa su Rai 3 : lo share la ringrazia - il botto : Serena Dandini è una donna di sinistra che, della sinistra, ha perso una cosa: la solita compagnia di giro. Se ne è infatti disfatta. In realtà tendeva a farlo già in passato, scommettendo su plotoni di esordienti comici, all' epoca sconosciuti agli occhi dei rossi compagni di partito. Adesso però l

Sanità. AIFI presente ai Stati Generali dell’incontinenza : (DIRE) Roma, 22 nov. – Applicare l’Accordo della Conferenza Stato Regioni del 24 gennaio 2018, attivando i ‘Tavoli Regionali sull’incontinenza’ che vedono la partecipazione dei pazienti, degli Ordini professionali e delle Societa’ Scientifiche di settore. Attivare in ogni regione i ‘Centri di primo, secondo e terzo livello’, seguendo l’esempio ‘a costo zero’ della Regione ...

Stati Generali la prima puntata con l’imitazione del premier Conte e la conduttrice sovranista (video) : Stati Generali con Serena Dandini su Rai 3 è tornata la satira, alcuni momenti della prima puntata di giovedì 21 novembre Giovedì 21 novembre prima puntata di Stati Generali su Rai 3. La formula è quella tipica dei programmi di satira politica e Contemporanea tipici di Serena Dandini e della sua squadra. Ospiti della prima puntata sono Stati Marco Mengoni e Dario Argento ma la forza del programma la fanno ovviamente i diversi personaggi, i ...

27-28 novembre a Roma Stati Generali incontinenza - presente anche Aifi : Roma – Applicare l’Accordo della Conferenza Stato Regioni del 24 gennaio 2018, attivando i ‘Tavoli Regionali sull’incontinenza’ che vedono la partecipazione dei pazienti, degli Ordini professionali e delle Societa’ Scientifiche di settore. Attivare in ogni regione i ‘Centri di primo, secondo e terzo livello’, seguendo l’esempio ‘a costo zero’ della Regione Piemonte. Avviare un ...

Ascolti TV | Giovedì 21 novembre 2019. Miracoli dal Cielo 17.6% - Adrian 14.1%-9.6%. Stati Generali parte dal 6.9% : Adriano Celentano Su Rai1 Miracoli dal Cielo ha conquistato 3.921.000 spettatori pari al 17.6% di share. Su Canale 5 Adrian Live – Questa è la storia ha raccolto davanti al video 3.354.000 spettatori pari al 14.1% di share mentre il cartoon Adrian ne ha convinti 1.485.000 (9.6%). Su Rai2 Life – Non Oltrepassare il limite ha interessato 956.000 spettatori pari al 4% di share. Su Italia 1 The Transporter 3 ha catturato ...

Rousseau sconfessa la linea Di Maio : M5S nel caos - slittano gli «Stati generali» : Il leader sotto assedio cita Beppe Grillo: «Deciso anche con lui di consultare tutti gli iscritti, ora campagna a testa bassa da soli». Entusiasmo tra i parlamentari. Matteo Salvini soffia sul fuoco: «Nella Lega porte aperte»

Rousseau - esplode il M5s. Si dimette coordinatore in Calabria. Di Maio : o liste o Stati generali : Si dimette il coordinatore della campagna elettorale M5s per le regionali in Calabria, Paolo Parentela. Un gesto di protesta dopo la decisione dei vertici del movimento di affidare alla piattaforma Rousseau la scelta se candidarsi o meno alle elezioni del 26 gennaio. "Con il voto di oggi su Rousseau, i vertici del Movimento 5 Stelle - accusa Parentela - scelgono di non scegliere, deludono le migliaia di attivisti calabresi che con sacrifici e ...

Stati Generali : Serena Dandini torna su Rai3 con Mengoni e Jane Birkin : Serena Dandini Serena Dandini (ri)convoca gli Stati Generali. Dopo aver festeggiato nella stagione scorsa il trentennale della Tv delle Ragazze, la conduttrice torna – da stasera in prima serata su Rai3 – a puntare i riflettori sui temi caldi dell’attualità, della politica e del costume del Paese attraverso la lente dell’ironia e del sarcasmo: “Il programma sarà una satira su quello che non va, una fotografia dei tempi ...

Stati Generali su Rai 3 torna la satira con Serena Dandini da giovedì 21 novembre : Stati Generali con Serena Dandini su Rai 3 dal 21 novembre Si riaffaccia la satira su Rai 3 e torna la squadra di Serena Dandini con un nuovo programma dal titolo Stati Generali. E come una vera e propria assemblea da giovedì 21 novembre, il programma porta in scena tra fantasia, satira politica e di costume e incursioni nella realtà la situazione del nostro Paese in questo tumultuoso passaggio tra il 2019 e il 2020. Ospiti fissi e special guest ...